Il mercato di gennaio del Modena offre una riflessione sulle nuove idee tattiche di Andrea Sottil. Secondo Il Resto Del Carlino, la priorità dei gialloblu era offrire un giocatore strutturato al reparto offensivo con l’arrivo di Manuel De Luca in sostituzione di Giuseppe Caso. Nel 3-5-2 doveva esserci spazio per una punta più riferimento e una più mobile, che al momento è Pedro Mendes ma che può essere Gregoire Defrel o Giuseppe Ambrosino e l’inserimento del ragazzo del Napoli va proprio in questa direzione.

La cessione di Luca Magnino, passato all'Empoli, spinge invece a pensare che Yanis Massolin verrà definitivamente spostato come interno di centrocampo, accantonando così la posizione da trequartista puro. Novità che potrà agevolargli anche l'inserimento negli schemi tattici dell'Inter una volta che lascerà l'Emilia per accasarsi in nerazzurro.