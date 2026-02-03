Colonia-Inter, gara valida per i sedicesimi di finale di Youth League, sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. L'appuntamento è per domani sera, alle ore 18, quando l'arbitro austriaco Stefan Ebner darà il fischio d'inizio alla sfida dello Stadion Köln, casa della prima squadra che milita in Bundesliga, per l'occasione tutto esaurito. Saranno 50mila i tifosi pronti ad incitare i ragazzi di Stefan Ruthenbeck, un record di affluenza per la competizione.