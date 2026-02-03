Colonia-Inter, gara valida per i sedicesimi di finale di Youth League, sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. L'appuntamento è per domani sera, alle ore 18, quando l'arbitro austriaco Stefan Ebner darà il fischio d'inizio alla sfida dello Stadion Köln, casa della prima squadra che milita in Bundesliga, per l'occasione tutto esaurito. Saranno 50mila i tifosi pronti ad incitare i ragazzi di Stefan Ruthenbeck, un record di affluenza per la competizione.
Sezione: News / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 16:59
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
