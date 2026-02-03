Manuel Pucciarelli, attaccante 35enne che vanta trascorsi in Serie A con l'Empoli e oggi in forza alla Vis Pesaro in Serie C, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport raccontando qualche aneddoto su due suoi ex compagni in Toscana oggi all'Inter. Il primo è Piotr Zielinski: "Il più forte dei miei compagni. Era timido, stava spesso per conto suo, ma con me si apriva perché eravamo compagni di camera. Un ragazzo d’oro che diventava un fuoriclasse in campo: oggi gioca coi più forti del campionato e sarebbe titolare ovunque”.

Poi c'è Federico Dimarco: "IL piede lo aveva uguale ad ora, ma era a inizio carriera e aveva bisogno di crescere. Ha sempre parlato come un tifoso dell’Inter: il suo sogno era valorizzarsi per giocarsi le sue carte in nerazzurro, a casa”.