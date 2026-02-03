Per i bookies l'Inter rimane la favorita numero uno per la vittoria della Coppa Italia. La coccarda, che sarebbe la decima nella storia del club di Viale della Liberazione, ai nerazzurri è proposta a 3,45 da 888sport, mentre il trofeo al Napoli - che è nello stesso "spicchio" di tabellone dei nerazzurri - è in lavagna a 4,40. Sul podio a pari merito il Bologna detentore del trofeo e la Juventus, che nei quarti sfideranno nell'ordine Lazio in casa e Atalanta in trasferta: il trionfo di entrambe paga 6,40 volte la posta puntata.