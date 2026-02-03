Il Pisa decide di puntare su un tecnico giovanissimo per rimpiazzare Alberto Gilardino e tentare la disperata rincorsa alla salvezza: il club toscano ha ufficializzato infatti l'arrivo di Oscar Hiljemark, 33 anni, ex giocatore di Palermo e Genoa, che ha iniziato la carriera di allenatore nel 2021 con l'Aalborg i Danimarca prima di prendere le redini dell'Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League.

Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2027 con opzione.