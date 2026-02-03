Non è stata senza conseguenze la trasferta del quarantenne tifoso romagnolo, incensurato, che (come racconta il Corriere della Sera) verrà colpito da Daspo dopo essere stato trovato fisicamente in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni. Portato in ospedale a Cremona per le cure, è stato trasferito a Modena dove dovrà sottoporsi a una serie di operazioni: rischia di perdere la mano. Le immagini della videosorveglianza allo Zini sono al vaglio degli inquirenti per capire chi realmente ha lanciato cosa.

Domenica sera ci sono stati anche disordini riguardanti un gruppo di tifosi dell'Inter di ritorno da Milano ed avere la peggio sono stati quattro 23enni nordafricani, rimasti feriti nello scontro con gli ultrà.