Ospite del Vodcast 'Valori in campo', Beppe Marotta ha parlato estesamente del progetto della nuova casa di Inter e Milan partendo dalla fine, ovvero dal rogito di San Siro: "Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco, ad aprire una strada che ci porterà lontano - le parole del presidente nerazzurro a DAZN -. La strada sarà piena di tortuosità, non è facile agire in Italia, dove la burocrazia è molto ostruzionistica. Abbiamo intrapreso questa nuova era con entusiasmo, avremo una nuova casa. È stato un percorso molto difficile, ma grazie alla tenacia della dottoressa Ralph, assieme a Scaroni e all'amministrazione comunale, siamo arrivati al rogito. Sarà uno stadio molto moderno, che risponderà soprattutto alle esigenze di sicurezza, di comodità, di accoglienza, di ospitalità e di tutto un insieme di valori".
Ci sono dei riferimenti a grandi stadi in giro per l'Europa?
"Dal punto di vista progettuale, non mi voglio addentrare perché siamo nella fase in cui si sta ragionando. Ci sarà una presentazione vera e propria, con le caratteristiche che la identificano. Il progetto è stato affidato a due grandissime esperti come Foster e Manica, due icone dell'architettura sportiva, che interpreteranno le linee guida delle due proprietà. Posso solo dire che il manto erboso non sarà retrattile come quello del Bernabeu, ma la tecnologia moderna fa sì che si possa cambiare in un giorno".
Come mai in Italia è così complicato avere due strutture funzionanti nella stessa città?
"Perché dal punto di vista politico non c'è stata una presa di posizione che mirava a sviluppare questa parte dello sport nazionale. Oggi grazie alla presenza di un Ministero dello Sport e un Ministro come Abodi c'è disponibilità e la dimostrazione è nell'aver nominato un commissario ad hoc per gli stadi. Si comincia a capire quanto le strutture possano incidere non solo nell'ambito sociale, ma anche nell'economia stessa dei singoli club e dello sport in generale. Le difficoltà nascono dal fatto che alcune strutture dovrebbero essere considerate di chiaro interesse nazionale e quindi, accanto al Ministero dello Sport, ci dovrebbe essere il Ministero delle Infrastrutture, ovvero quello di Matteo Salvini. Quando parliamo di San Siro e di investimento di circa 1,6-1,7 miliardi di euro, è evidente che sia rilevante nell'economia del Paese. Questo potrebbe permettere di superare certi scogli di procedure lente che trovano facilmente opposizione nell'ambito locale".
Nuova era per Inter e Milan.
"Sicuramente sì. C'è stato un periodo di stallo in Italia che ci ha portato a essere fanalino di coda nelle strutture. In Europa sono stati creati o ristrutturati 250 stadi negli ultimi 20 anni, tra questi solo 6 in Italia. Rappresentiamo circa l'1%. Non abbiamo considerato il cuore essenziale di ogni club, deve essere la casa dei tifosi, delle società, dei giocatori. Rappresenta anche un asset patrimoniale di grande rilevanza, che porta a incrementare i ricavi. Siamo fanalino di coda, noi ricaviamo 80 milioni di euro, idem il Milan. Il Real Madrid e il Barcellona arrivano tra i 250 e i 300 milioni di euro, l'obiettivo del Madrid col nuovo stadio è superare i 500 milioni. Noi pensiamo di raddoppiare gli introiti derivanti dal matchday e da tutte le attività che vengono svolte durante la settimana".
Anche il mercato potrà essere come quello del Real Madrid?
"Oggi l'Italia calcistica è in grande involuzione. All'inizio degli anni 2000 il player trading lo conoscevamo solo per attrarre giocatori importanti, mentre oggi le plusvalenze sono voci rilevanti nei bilanci. Il calciomercato in Italia ora non può che portare operazioni che portano a pareggi di bilancio. Tranne i casi di Como e Fiorentina, il resto si sono abbastanza contenuti nelle spese. Si dovrà essere lungimiranti, spazio alla fantasia, alla creatività e alla competenza dei manager più che ai finanziamenti dei soci".
Il nuovo stadio sarà aperto prima degli Europei del 2032?
"Sì, noi vogliamo averlo per il 2030. Spero che ci si possa arrivare. Non dico sia un sogno, ma il percorso burocratico è tortuoso, spero che ci si arrivi. D'altro canto ritengo che l'Italia calcistica non possa fare a meno di essere rappresentata da Milano. Devono esserci tutti gli sforzi da parte della politica nazionale affinché si avveri questa cosa e si giochino, non dico la finale, ma partite importanti nel nuovo stadio. Non si può dimenticare e immaginare che Milano non sia rappresentativa del contesto calcistico nazionale".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:10 Euroclubindex - Inter lanciata verso lo Scudetto: i nerazzurri hanno il 90% di chance di vincere il titolo
- 12:56 Inter in prima fila per l'edizione italiana di Twinning Project per il reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione
- 12:42 Detruyer: "Felice per il gol e per la vittoria. Con la Fiorentina gara difficile, come tutte"
- 12:29 Marotta: "La scelta di Chivu ci inorgoglisce, il management ha avuto coraggio. U23 grazie a Oaktree: ecco l'obiettivo"
- 12:14 Marotta: "San Siro, investimento di 1,7 miliardi di euro: inizierà una nuova era per Inter e Milan. Il mercato..."
- 12:00 Mercato NULLO, FIDUCIA INTATTA in CHIVU ma ASPETTATIVE al RIBASSO. Quale INTER contro il TORINO?
- 11:45 Trevisani: "Conte? Concetti giusti e tempi sbagliati: ora la bici è tua e pedali senza sellino"
- 11:30 Youth League, domani l'Inter sfiderà il Colonia nei 16esimi di finale: l'arbitro arriva dall'Austria
- 11:16 Massolin come Rabiot? Decisamente no: chi è il nuovo acquisto dell'Inter
- 11:02 Qui Torino - Baroni recupera solo Tameze: out ancora in quattro
- 10:48 GdS - Lautaro è leggenda: gli sono bastati "solo" sette anni e mezzo. L'obiettivo però è collettivo
- 10:34 Orlando: "Questa Inter è irraggiungibile, complimenti a Chivu. I ko negli scontri diretti? Casualità. Frattesi ha perso fiducia"
- 10:20 Condò: "Perisic? Già due cavalli di ritorno in A hanno stentato. E c'è una curiosità sull'OM"
- 10:06 Corsera - Tifoso ferito in condizioni critiche: rischia la mano. Altri disordini dopo la sfida dello Zini
- 09:52 TS - Inter-Torino, torna Carlos Augusto e c'è "Pepo" Martinez dal 1'. Sorpresa a centrocampo?
- 09:38 TS - Mercato Inter, quante operazioni in nulla. Si spera in un Dumfries per il Bodo, ma...
- 09:24 TS - Inter-Juventus, spettro porte chiuse: ma l'ipotesi più probabile è un'altra
- 09:10 CdS - La "Cura Chivu" funziona: Zielinski come nuovo. E la carriera si allunga...
- 08:56 Il racconto di Audero: "Come una martellata all'orecchio. Mi sono sentito vuoto, ma non volevo speculare. A quel tifoso vorrei chiedere una cosa"
- 08:42 GdS - Fatti di Cremona: verso lo stop delle trasferte. I responsabili fuori da San Siro
- 08:28 GdS - Mercato di gennaio senza rinforzi per Chivu: Massolin a Milano solo da giugno
- 08:14 CdS - Inter, niente mercato in entrata: Chivu incrocia le dita per Dumfries e ritrova Darmian
- 08:00 Lautaro sempre di più nella storia: il podio nella classifica all-time dei marcatori dista solo un gol. E Altobelli...
- 00:00 Il mercato dell'Inter non è mai stato aperto
- 23:52 Verso il divieto di trasferta per Sassuolo-Inter, ira Carnevali: "Questa cosa mi fa inca...re, si rovina il calcio"
- 23:38 Pergolettese, Tacchinardi: "Il pari con l'Inter U23 giusto. Forse abbiamo qualche rammarico in più"
- 23:25 Primavera 1, gli orari di 25esima e 26esima giornata: col Frosinone in campo venerdì alle 15
- 23:11 Ancora Catellani su Massolin: "Ricorda a tratti Ilicic, a tratti Rabiot. Con lui abbiamo visto oltre"
- 22:57 Ivan Perisic risponde agli auguri di compleanno di una fan page interista: "Grazie, vi auguro il meglio"
- 22:43 Serata negativa per la Roma: l’Udinese festeggia con Ekkelenkamp, giallorossi fuori dalla zona Champions
- 22:29 Piovani: "Con la Ternana vittoria pesante. Siamo una grande squadra e sono felice per questo"
- 22:15 Si è spento a 39 anni Nicolas Giani: prodotto del vivaio Inter, poi tante avventure tra Serie B e C
- 22:01 Tamagnini, pres. IC San Marino: "Petardo contro Audero, ora non criminalizziamo la Curva Nord"
- 21:48 Modena, Catellani: "La cessione di Massolin all'Inter ci riempie d'orgoglio. Si confronterà con un ambiente importante"
- 21:34 UFFICIALE - Arriva in Italia Branimir Mlacic: va all'Udinese. Nani: "Abbiamo preso un grande talento"
- 21:20 L'ag. di Massolin: "Inter il più grande club al mondo, per Yanis il progetto giusto. In rosa non c'è uno come lui"
- 21:07 Antenna Sud - Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, ricostruito l'identikit del colpevole
- 20:54 Carnevali: "L'Inter ha chiesto informazioni su Muharemovic. Lo apprezzano anche tanti club stranieri"
- 20:39 UFFICIALE - Van Dijk saluta l'Inter e va in prestito all'Hoffenheim: "Un club perfetto"
- 20:25 Massolin è un giocatore dell'Inter, la nota del Modena: "Congratulazioni a Yanis per il traguardo raggiunto"
- 20:10 Da Cancelo a Jones, tante (buone) idee senza concretezza. Due colpi per il futuro, nessuno per il presente
- 19:57 Riso: "L'Inter non ha mai veramente aperto alla cessione di Frattesi. I rapporti col club sono buoni"
- 19:42 UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicato
- 19:29 Marotta: "Impediremo l'accesso a San Siro ai responsabili del lancio del petardo contro Audero"
- 19:14 UFFICIALE - Massolin-Inter, contratto depositato. Il DS del Modena Catellani: "Bello fare affari così coi nerazzurri"
- 19:00 Rivivi la diretta! FINE MERCATO, il RACCONTO di 31 GIORNI INFINITI per l'INTER: giudizi e analisi. SOSTEGNO a CHIVU
- 18:45 Massolin-Inter, si attende l'ufficialità. Nell'accordo inserita anche percentuale sulla rivendita
- 18:30 Audero rassicura: "Ieri dolore all'orecchio e bruciore al ginocchio, ora sto bene. Poteva andare peggio"
- 18:19 fcinCarlos Augusto, affaticamento superato: il brasiliano quest'oggi ha lavorato in gruppo
- 18:15 Riso: "Il Liverpool non ha lasciato andare via Jones, Frattesi non si muove dall'Inter". Conferme sulla Lazio e sul Nottingham
- 18:00 L'Inter torna in scena in Coppa Italia: dove vedere la sfida contro il Torino
- 17:45 Improta (ONMS): "Non era solo uno a lanciare petardi. Curva Inter? Non credo verrà chiusa. Valutiamo il divieto di trasferte"
- 17:30 Mercato Inter chiuso, email inviata dall'Al-Ittihad: rifiutata l'ultima proposta per Diaby. L'ultimo tentativo per Perisic...
- 17:15 UFFICIALE - Rinforzo in difesa per il Sassuolo prima dell'Inter: ecco Pedro Felipe della Juventus
- 17:00 Conte vince la 5a 'Panchina d'Oro', Simonelli: "La testimonianza del suo valore tecnico e umano"
- 16:45 Condò: "Inter, stessi punti stagionali di un anno fa ma con una differenza importante"
- 16:30 Damiani: "Frattesi via dall'Italia? Inserimenti e gol: può essere utile all'Inter, ma..."
- 16:15 Tacchinardi: "Lautaro straordinario: leader indiscusso, lo vedi quando..."
- 16:00 Panchina d'Oro, a Tarantino il 'Premio Mino Favini': "Ho la fortuna di lavorare in un club bellissimo come l'Inter"
- 15:45 Inter-Torino eccezionalmente a Monza: importanti informazioni per i tifosi che si recheranno allo U-Power Stadium
- 15:31 Sky - Inter, Calhanoglu e Barella a disposizione di Chivu tra Sassuolo e Juve. Con una speranza
- 15:17 Stamattina contatto Inter-PSV per Perisic, ma gli olandesi non cedono. Silenzio dall'Arabia sul fronte Diaby
- 15:04 Napoli, Conte: "Panchina d'oro prestigiosa, non è facile vincere qui". Poi la risposta ad Allegri
- 14:51 Il Podcast di FcIN - Cremonese-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: nerazzurri sempre al top
- 14:37 La Cremonese: "Da Audero senso di responsabilità, siamo orgogliosi di quanto ha dimostrato"
- 14:24 Petardo su Audero, il Sassuolo sospende la vendita dei biglietti per la gara contro l'Inter
- 14:10 Petardo a Cremona, oggi riunione chiave dell'Osservatorio. Probabile pugno duro da parte di Piantedosi
- 13:55 Panchina d'Oro, Conte succede a Inzaghi. Sul podio Gasperini e Fabregas
- 13:40 Angolo Tattico di Cremonese-Inter - Lautaro scende sulla trequarti, Frattesi allunga, l'asse Bonazzoli-Vardy
- 13:25 UFFICIALE - Paolo Zanetti esonerato dall'Hellas Verona: squadra (per ora) al tecnico della Primavera