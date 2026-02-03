Earnie Stewart, direttore tecnico del PSV, traccia un bilancio positivo del mercato invernale condotto dal club, capace di resistere ai tentativi di alcuni club di acquistare i migliori giocatori a disposizione di Peter Bosz come Ricardo Pepi e Ivan Perisic: "Siamo contenti di aver tenuto tutti - si legge su Ad.nl -. Vogliamo laurearci campioni d'Olanda, non abbiamo mai pensato di vendere qualcuno pensando di aver già vinto il titolo. È una totale assurdità. Che tipo di messaggio avremmo trasmesso? Vogliamo perseguire tutti i nostri obiettivi e diventare campioni. Siamo contenti di aver mantenuto la nostra squadra unita per raggiungere questo obiettivo. Vedo un gruppo di giocatori che, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco (nell'ultima giornata della League Phase di Champions, ndr), è riuscito a dare il massimo contro il Feyenoord. Sono incredibilmente contento di questo".