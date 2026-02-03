Nessun acquisto dell'Inter a gennaio. Nonostante la partenza di Palacios (zero minuti, ma numericamente della prima squadra) e nonostante l'emergenza a destra che si trascina dal 9 novembre, il club nerazzurro non ha messo a disposizione di Chivu alcuna nuova pedina. Zero.

"E così Luis Henrique continuerà a tenere caldo il posto sulla fascia destra, fino al rientro di Dumfries", sottolinea il Corriere dello Sport. Gli investimenti sono arrivati in ottica futura: Jakirovic e Massolin. Per il resto - come si legge - ci sono stati una serie di tentativi andati a vuoto: da Cancelo a Perisic, passando per Diaby e per Jones, collegato all’uscita di Frattesi. "Nessun incastro è stato trovato. L’ultimo fronte rimasto (quasi) aperto era quello per Diaby, ma solo perché l’Al Ittihad fino a domenica sera non aveva risposto all’ultima offerta nerazzurra. Ma ieri è arrivato, via mail, anche il definitivo no ad un prestito fino al prossimo dicembre, con obbligo di riscatto legato al numero di presenze per circa 30 milioni", ribadisce il quotidiano romano. Su Jones: "Sono stati direttamente i Reds a proporre l’operazione (in prestito secco) all'Inter, che ha prontamente raggiunto un accordo con il giocatore. Sono stati gli stessi inglesi, però, a tirarsi indietro: il contratto in scadenza nel 2027 era una complicazione, ma ha inciso pure il timore di indebolire l’organico".

Tutti i giocatori avevano dato l'ok all'Inter, trovando pure l'accordo economico. Ma è sempre mancata la stretta di mano con i club di appartenenza (ad eccezione di Cancelo che ha scelto il Barça). "A Chivu, quindi, ora non resta che attendere il recupero di Dumfries. Sperando che siano sufficienti una ventina di giorni, e pure che il suo stato d’animo sia quello giusto. Il dubbio, infatti, è legato al sondaggio del Liverpool di qualche giorno fa, di cui si è lamentato lo stesso Marotta. Non si è concretizzato nulla, ma nella testa dell’olandese, forse, aveva preso corpo l’idea di fare le valigie. Probabile che accadrà a fine stagione. Intanto, dovrà risintonizzarsi sulla causa nerazzurra. Se non altro, adesso, a destra non c’è più solo Luis Henrique, corteggiato da Besiktas e Bournemouth. Il ritorno in campo di Darmian, infatti, restituisce a Chivu una preziosa alternativa", spiega il giornale.