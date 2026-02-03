Si chiuda un occhio se, per una mera esigenza di 'rima' nel titolo del post, si è proceduto a sillabare - polemicamente e con un accento spostato - l'identità del tecnico romeno. È quello che succede, più o meno, con la parola "re" che va scritta, ovviamente, senza accento. Ma se la si fa diventare un termine composto perché preceduta da un prefisso - tipo 'vice' - ecco che l'accento grafico finale va messo per forza (viceré, neroblù, ecc.), assecondando così una precisa regola grammaticale. Ma a proposito di supposti re (Chivu) e viceré (Kolarov) regnanti ad Appiano Gentile, giova evidenziare che in quella location chiunque è perfettamente edotto sul fatto che mica tutte le 'forme di governo' nascano col buco. Anzi, con la breccia... Tipo, appunto, il regno d'Italia unificato nel 1870 dopo la famosa 'presa di Porta Pia' (grazie anche al predetto 'varco'...), sebbene - giusto l'anno dopo - si fosse reso necessario un plebiscito per ufficializzare il nuovo status quo geopolitico.
Ebbene, a 'dirigere' la Pinetina è stato nominato da tempo una 'vecchia' conoscenza dei nerazzurri, per i suoi profittevoli trascorsi prima in campo con la 1ª squadra e poi sulla panchina delle varie giovanili. Il profilo prescelto è quello di un 'mastro' balcanico dalle spiccate virtù artigianali che, dopo aver passato indenne non meglio precisati fiumi lombardi (mica il Rubicone...), ha deciso di industriarsi - da par suo - nell'opificio nerazzurro. Possibilmente senza lasciare troppi sfridi di lavorazione... Se non quelli poi materializzatisi con l'uscita prematura dal Mondiale per Club dello scorso giugno e con la dabbenaggine rigoristica palesata nella Supercoppa Italiana disputata a dicembre. Quisquilie trofeistiche al cospetto del sommo Triplete che fu! Ma un primato solitario in Serie A, un accesso privilegiato (come testa di serie) ai playoff di Champions contro il Bodø/Glimt e, non ultimo, un imminente quarto di Coppa Italia contro il Torino che dovrebbe risolversi come poco più di una formalità, portano a pensare che il presunto 'imberbe' tecnico romeno - dopo il controverso insediamento dello scorso maggio - abbia la tempra giusta per resistere stabilmente con lo scettro in mano. Anche a dispetto della centrifuga di trapattoniana memoria. Specie se, come successo anche a Cremona, ha fattivamente contribuito a far dilatare il margine di punti su quei 'debosciati' dei più prossimi inseguitori. È stato ottenuto il massimo risultato pur avendo inserito, i giocatori, la modalità energy saving poco dopo la prima mezz'ora di gioco. Forse anche troppo presto, visto l'ulteriore risparmio aggiunto in partita che ha poi generato le (giuste) rimostranze di Chivu nel finale di gara.
Certo, parallelamente, all'utenza appassionata e tifosa non può non far specie l'improvvido regime di 'autarchia' - il famoso 'bastare a sé stessi' di orride memorie peninsulari... - indirettamente imposto dalla proprietà statunitense di Oaktree. Tale da esporre la dirigenza nerazzurra a grottesche contorsioni comunicative (basta ascoltare le ultime parole di Marotta sul mancato uso di ansiolitici...) ed il tecnico ad una certa malcelata insofferenza. Quest'ultima sarebbe testimoniata da alcune sue dichiarazioni domenicali a dir poco sibilline. Tipo questa: "Non mi lamento, NON RACCONTO QUELLO CHE HO DETTO". E ciò non è forse un omissis che tradirebbe un certo malcontento di Chivu? Oppure quest'altra: "Siamo i soliti 25 da inizio stagione, abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo periodo". Con il buon Cristian che, di sicuro frastornato dal mercato, è riuscito pure a sbagliare per eccesso: la rosa dei nerazzurri si è ridotta a 24 elementi dopo la cessione di Palacios in prestito all'Estudiantes.
È invece solo fantasia tifosa - non certo rilevanza numerica - quella che può generare financo 'mostri', tanto virtuali quanto idealizzati, dei quali si dirà tra poco. Ma non c'è proprio confronto con il gesto criminale che ha armato la mano di quel manigoldo - peraltro subito identificato come 'cane sciolto' - che a Cremona ha rischiato, col lancio in campo di un petardo, di mettere a repentaglio sia l'incolumità del portiere della Cremonese che l'omologazione, a termini di regolamento, della vittoria nerazzurra. Ecco perché piace pensare che l'ex estremo difensore nerazzurro abbia fatto propria una celebre locuzione latina coniata da Gabriele D'Annunzio: "Memento AUDERE semper" che si può tradurre come "Ricordati di osare sempre". Con il portiere Audero che avrebbe dunque, encomiabilmente, OSATO IN SPORTIVITÀ. Chapeau!
Ma per tornare ai 'mostri' di partenza, è una vera fortuna che questi figuri non assumano quasi mai sembianze umanoidi, limitandosi a palesarsi per lo più sotto forma di calembour, ossia di un tipico gioco di parole mediatico. Ebbene, l'ingaggio da parte della Cremonese della punta Milan Djuric - giusto nell'imminenza dell'ospitata domenicale dei nerazzurri allo Zini - era suonato, agli orecchi dello scrivente, più come un sinistro messaggio subliminale che non una reale mossa di mercato dei lombardi. Tutta 'colpa', al solito, della particolare identità del giocatore che - complice anche la traslitterazione dalla lingua slava - si sarebbe potuta percepire proprio come la minaccia che i rossoneri non molleranno: con 'Milan' come soggetto e 'Djuric' fantasiosa declinazione slava del verbo durare... Poi, inizialmente, si era messa in mezzo anche la memoria annebbiata dello scrivente che - corretta subito da Transfermarkt - aveva fatto tornare in mente i (presunti) precedenti da castigatore dei nerazzurri di quella punta 35enne, un 'armadio' da 199 cm. Solo che si era confuso di brutto il bosniaco Milan Djuric con il croato Igor Budan (di 10 anni più vecchio...), per quanto accomunati dalla passata militanza al Cesena. In particolare per quell'unico gol di Budan con la maglia dei romagnoli - proprio contro l'Inter - poi rimontato da una folle doppietta in trasferta di 'Pazzo' Pazzini nei minuti di recupero (stagione 2010-11). E chi se l'era dimenticato quel clamoroso epilogo di Cesena-Inter!
Allo Zini, Milan Djuric non è riuscito, invece, ad emulare l'ex collega: ci è solo andato vicino. Ma chissà che domani (martedì) - per una sorta di eterogenesi dei fini - il bolognese Orsolini si ricordi che ci sarebbe un'altra squadra di Milano che potrebbe castigare per la 3ª volta, giusto per avvicinarsi alle 4 già capitategli contro quella nerazzurra. E non ci si riferisce certo all'Alcione!
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 15:04 Il Modena cambia: per Yanis Massolin un nuovo ruolo che potrà anche aiutarlo a inserirsi nell'Inter
- 14:49 Sneijder: "Io allenatore in futuro? Ora sono più 'comodo' di alcuni miei ex compagni, ma non si sa mai"
- 14:35 SM - Chivu prepara un ampio turnover per la gara di Coppa Italia col Torino. Con la suggestione Bovo
- 14:20 Sassuolo, sospese le sottoscrizioni per la fidelity card: si ripartirà solo dopo la gara con l'Inter
- 14:06 Infantino apre al ritorno della Russia nelle competizioni europee: "Il divieto ha generato solo odio"
- 13:52 Bookies - Coppa Italia, Inter senza problemi col Torino: il colpo granata vale quasi 10 volte
- 13:40 Incidente di Cremona, deciso il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al prossimo 23 marzo (derby escluso)
- 13:38 A fare di necessità vir-tù, all'Inter basta ed avanza Cristian Chi-vù!
- 13:24 Pucciarelli: "Dimarco a Empoli parlava come un tifoso dell'Inter e aveva un sogno. E su Zielinski..."
- 13:10 Euroclubindex - Inter lanciata verso lo Scudetto: i nerazzurri hanno il 90% di chance di vincere il titolo
- 12:56 Inter in prima fila per l'edizione italiana di Twinning Project per il reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione
- 12:42 Detruyer: "Felice per il gol e per la vittoria. Con la Fiorentina gara difficile, come tutte"
- 12:29 Marotta: "La scelta di Chivu ci inorgoglisce, il management ha avuto coraggio. U23 grazie a Oaktree: ecco l'obiettivo"
- 12:14 Marotta: "San Siro, investimento di 1,7 miliardi di euro: inizierà una nuova era per Inter e Milan. Il mercato..."
- 12:00 Mercato NULLO, FIDUCIA INTATTA in CHIVU ma ASPETTATIVE al RIBASSO. Quale INTER contro il TORINO?
- 11:45 Trevisani: "Conte? Concetti giusti e tempi sbagliati: ora la bici è tua e pedali senza sellino"
- 11:30 Youth League, domani l'Inter sfiderà il Colonia nei 16esimi di finale: l'arbitro arriva dall'Austria
- 11:16 Massolin come Rabiot? Decisamente no: chi è il nuovo acquisto dell'Inter
- 11:02 Qui Torino - Baroni recupera solo Tameze: out ancora in quattro
- 10:48 GdS - Lautaro è leggenda: gli sono bastati "solo" sette anni e mezzo. L'obiettivo però è collettivo
- 10:34 Orlando: "Questa Inter è irraggiungibile, complimenti a Chivu. I ko negli scontri diretti? Casualità. Frattesi ha perso fiducia"
- 10:20 Condò: "Perisic? Già due cavalli di ritorno in A hanno stentato. E c'è una curiosità sull'OM"
- 10:06 Corsera - Tifoso ferito in condizioni critiche: rischia la mano. Altri disordini dopo la sfida dello Zini
- 09:52 TS - Inter-Torino, torna Carlos Augusto e c'è "Pepo" Martinez dal 1'. Sorpresa a centrocampo?
- 09:38 TS - Mercato Inter, quante operazioni in nulla. Si spera in un Dumfries per il Bodo, ma...
- 09:24 TS - Inter-Juventus, spettro porte chiuse: ma l'ipotesi più probabile è un'altra
- 09:10 CdS - La "Cura Chivu" funziona: Zielinski come nuovo. E la carriera si allunga...
- 08:56 Il racconto di Audero: "Come una martellata all'orecchio. Mi sono sentito vuoto, ma non volevo speculare. A quel tifoso vorrei chiedere una cosa"
- 08:42 GdS - Fatti di Cremona: verso lo stop delle trasferte. I responsabili fuori da San Siro
- 08:28 GdS - Mercato di gennaio senza rinforzi per Chivu: Massolin a Milano solo da giugno
- 08:14 CdS - Inter, niente mercato in entrata: Chivu incrocia le dita per Dumfries e ritrova Darmian
- 08:00 Lautaro sempre di più nella storia: il podio nella classifica all-time dei marcatori dista solo un gol. E Altobelli...
- 00:00 Il mercato dell'Inter non è mai stato aperto
- 23:52 Verso il divieto di trasferta per Sassuolo-Inter, ira Carnevali: "Questa cosa mi fa inca...re, si rovina il calcio"
- 23:38 Pergolettese, Tacchinardi: "Il pari con l'Inter U23 giusto. Forse abbiamo qualche rammarico in più"
- 23:25 Primavera 1, gli orari di 25esima e 26esima giornata: col Frosinone in campo venerdì alle 15
- 23:11 Ancora Catellani su Massolin: "Ricorda a tratti Ilicic, a tratti Rabiot. Con lui abbiamo visto oltre"
- 22:57 Ivan Perisic risponde agli auguri di compleanno di una fan page interista: "Grazie, vi auguro il meglio"
- 22:43 Serata negativa per la Roma: l’Udinese festeggia con Ekkelenkamp, giallorossi fuori dalla zona Champions
- 22:29 Piovani: "Con la Ternana vittoria pesante. Siamo una grande squadra e sono felice per questo"
- 22:15 Si è spento a 39 anni Nicolas Giani: prodotto del vivaio Inter, poi tante avventure tra Serie B e C
- 22:01 Tamagnini, pres. IC San Marino: "Petardo contro Audero, ora non criminalizziamo la Curva Nord"
- 21:48 Modena, Catellani: "La cessione di Massolin all'Inter ci riempie d'orgoglio. Si confronterà con un ambiente importante"
- 21:34 UFFICIALE - Arriva in Italia Branimir Mlacic: va all'Udinese. Nani: "Abbiamo preso un grande talento"
- 21:20 L'ag. di Massolin: "Inter il più grande club al mondo, per Yanis il progetto giusto. In rosa non c'è uno come lui"
- 21:07 Antenna Sud - Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, ricostruito l'identikit del colpevole
- 20:54 Carnevali: "L'Inter ha chiesto informazioni su Muharemovic. Lo apprezzano anche tanti club stranieri"
- 20:39 UFFICIALE - Van Dijk saluta l'Inter e va in prestito all'Hoffenheim: "Un club perfetto"
- 20:25 Massolin è un giocatore dell'Inter, la nota del Modena: "Congratulazioni a Yanis per il traguardo raggiunto"
- 20:10 Da Cancelo a Jones, tante (buone) idee senza concretezza. Due colpi per il futuro, nessuno per il presente
- 19:57 Riso: "L'Inter non ha mai veramente aperto alla cessione di Frattesi. I rapporti col club sono buoni"
- 19:42 UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicato
- 19:29 Marotta: "Impediremo l'accesso a San Siro ai responsabili del lancio del petardo contro Audero"
- 19:14 UFFICIALE - Massolin-Inter, contratto depositato. Il DS del Modena Catellani: "Bello fare affari così coi nerazzurri"
- 19:00 Rivivi la diretta! FINE MERCATO, il RACCONTO di 31 GIORNI INFINITI per l'INTER: giudizi e analisi. SOSTEGNO a CHIVU
- 18:45 Massolin-Inter, si attende l'ufficialità. Nell'accordo inserita anche percentuale sulla rivendita
- 18:30 Audero rassicura: "Ieri dolore all'orecchio e bruciore al ginocchio, ora sto bene. Poteva andare peggio"
- 18:19 fcinCarlos Augusto, affaticamento superato: il brasiliano quest'oggi ha lavorato in gruppo
- 18:15 Riso: "Il Liverpool non ha lasciato andare via Jones, Frattesi non si muove dall'Inter". Conferme sulla Lazio e sul Nottingham
- 18:00 L'Inter torna in scena in Coppa Italia: dove vedere la sfida contro il Torino
- 17:45 Improta (ONMS): "Non era solo uno a lanciare petardi. Curva Inter? Non credo verrà chiusa. Valutiamo il divieto di trasferte"
- 17:30 Mercato Inter chiuso, email inviata dall'Al-Ittihad: rifiutata l'ultima proposta per Diaby. L'ultimo tentativo per Perisic...
- 17:15 UFFICIALE - Rinforzo in difesa per il Sassuolo prima dell'Inter: ecco Pedro Felipe della Juventus
- 17:00 Conte vince la 5a 'Panchina d'Oro', Simonelli: "La testimonianza del suo valore tecnico e umano"
- 16:45 Condò: "Inter, stessi punti stagionali di un anno fa ma con una differenza importante"
- 16:30 Damiani: "Frattesi via dall'Italia? Inserimenti e gol: può essere utile all'Inter, ma..."
- 16:15 Tacchinardi: "Lautaro straordinario: leader indiscusso, lo vedi quando..."
- 16:00 Panchina d'Oro, a Tarantino il 'Premio Mino Favini': "Ho la fortuna di lavorare in un club bellissimo come l'Inter"
- 15:45 Inter-Torino eccezionalmente a Monza: importanti informazioni per i tifosi che si recheranno allo U-Power Stadium
- 15:31 Sky - Inter, Calhanoglu e Barella a disposizione di Chivu tra Sassuolo e Juve. Con una speranza