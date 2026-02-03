Nel corso del suo intervento a Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte riguardo ai calendari molto fitti. "Sono d'accordo con Conte sul fatto che qualcosa bisognerà fare, per evitare 75 partite stagionali, considerando anche il Mondiale per club. Bisognerà fare qualcosa per i calendari e mi sembra che nessuno voglia farlo. Non sono d'accordo sul fatto che il discorso lo faccia oggi, quando esce dalla Champions, perde Di Lorenzo e non sta lottando per il campionato".

"La prima volta che ha detto 'This is not football' era Galatasaray-Juve ed era uscito dalla Champions giocando su un campo di patate, che però era tremendo anche per gli altri - aggiunge Trevisani - Non può arrivare la battaglia sul campo, gli infortuni, solo quando perdi. O le fai sempre o non le fai mai e in ogni caso non devono giustificare un fallimento. Sono d'accordissimo sul concetto generale, non mi piace la tempistica. L'anno scorso gli altri facevano tante partite e lui diceva 'hai voluto la bicicletta e adesso pedalate'. Ora pedali te e sei senza sellino perché si fanno male tutti, stai andando male e vai alle giustificazioni. L'anno scorso non le chiedevi per chi aveva più partite, sei stato bravo ma l'Inter ha perso anche per le tante partite. Mi piace una visuale allargata. Non puoi lamentarti solo quando vai male".