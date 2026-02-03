Enzo Scifo, ex giocatore dell'Inter nella stagione 1987-1988, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it raccontando i suoi ricordi della Serie A: "Ho dei grandissimi ricordi sopratutto perché il mio primo derby italiano è stato proprio Inter-Milan. I rossoneri avevano Van Basten, Gullit... A livello di risultati non è stato un successo contro di loro ma già all’epoca scoprii una squadra straordinaria che aveva tra le sue fila giocatori di grande talento. Quell’anno lì poi hanno vinto il campionato".

Cosa pensa della Serie A d’oggi?

“Con tutto il rispetto c’è stato un livellamento verso il basso. Ai miei tempi il calcio italiano dominava il mondo calcistico. Oggi ci sono campionati che hanno superato quello italiano per ciò che riguarda il livello. I più grandi giocatori giocano in Inghilterra e in Germania e di conseguenza la competitività ne ha risentito.”

Sulla lotta Scudetto con l’Inter otto punti davanti ai rossoneri che hanno una partita in meno.

"L’Inter rimane la favorita anche se io metterei una moneta pure sul Napoli che fra poco riabbraccerà Lukaku e De Bruyne. Sono due squadre che hanno tutto per vincere. Ma negli anni precedenti era più chiaro chi fosse favorito mentre oggi la lotta sarà molto più serrata. Però penso che a livello di collettivo Napoli e Inter abbiano qualcosina in più dei rossoneri. A lungo termine penso che se la vedranno tra di loro per il titolo".