Lautaro sempre di più nella storia: il podio nella classifica all-time dei marcatori dista solo un gol. Il Toro, dopo aver scavalcato Nyers e Benito Lorenzi nella scorsa stagione, e Luigi Cevenini III in questa, ha superato Sandro Mazzola, diventando il quarto marcatore di tutti i tempi dell'Inter e ora punta a Boninsegna, distante solo una rete.

"All’argentino sono bastati “solo” sette anni e mezzo per diventare leggenda, ma il cammino è tutt’altro che finito, nuovi traguardi ancor più ambiziosi si intravedono già - sottolinea la Gazzetta -. Sono obiettivi individuali, vista la famelica voglia di segnare e avvicinarsi ai bomber davanti, ma sono soprattutto traguardi collettivi perché ad Appiano hanno ben chiare le priorità della squadra: lo scudetto è über alles, viene prima di tutto. In questo contesto, il capocannoniere e capitano è pure il garante all’interno del gruppo della scelta fatta da staff e dirigenti. Certo, nel cuore di Lautaro brucia anche la voglia di rivincita in Champions League, ancora di più ripensando alla finale di Monaco a cui Martinez arrivò decisamente bollito, ma l’Inter tutta sa che non può sfuggire un altro tricolore sul più bello: questo nuovo successo domestico dipende esclusivamente dalla squadra di Chivu e, quindi, dalle reti che continuerà a segnare il numero dieci".