Cancelo, Perisic, Diaby, Norton-Cuffy, Jones, l'addio di Frattesi. Sono tutte operazioni finite in nulla, nel mercato di gennaio dell'Inter, terminato coi soli arrivi di Jakirovic per l'Under 23 e di Massolin in vista della prossima stagione, come sottolinea oggi Tuttosport

L'Inter resterà quindi com'era il 31 dicembre sperando che Dumfries rientri a fine mese, magari in tempo per il ritorno dei playoff di Champions League col Bodo/Glimt. La squadra è certamente forte, ma un elemento in più avrebbe permesso di essere maggiormente competitivi anche in Europa.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
