Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, ha commentato attraverso i microfoni dell'emittente locale TvQui la sessione di calciomercato appena terminata, che ha visto l'importante operazione in uscita di Yanis Massolin che ha firmato con l'Inter, dove approderà la prossima stagione: "In estate avevamo investito su di lui, poterlo rivendere ci riempie di orgoglio, riempie d’orgoglio che lui possa andare a confrontare con un ambiente importante, ed è fondamentale averlo tenuto".