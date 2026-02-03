L'Inter non ha ormai praticamente rivali per la corsa Scudetto, e anche la statistica appoggia pienamente la squadra di Cristian Chivu. Secondo i calcoli del sito Euroclubindex, infatti, i nerazzurri hanno ad oggi il 90% di possibilità di conquistare il 21esimo tricolore della loro storia a fine stagione. Il Milan, secondo, ha appena il 5% di probabilità, che scendono a 3 per il Napoli e ad uno per la Juventus. Tra le principali leghe europee, solo quella spagnola non vede percentuali bulgare a favore dell'attuale prima classificata.

To Win Top 5 Leagues:



󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal - 91%

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City - 8%

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa - 1%



🇮🇹 Inter - 90%

🇮🇹 AC Milan - 5%

🇮🇹 Napoli - 3%

🇮🇹 Juventus - 1%



🇪🇸 Barcelona - 61%

🇪🇸 Real Madrid - 38%

🇪🇸 Atlético Madrid - 1%



🇩🇪 Bayern Munich - 98%

🇩🇪 Borussia Dortmund - 2%



🇫🇷 PSG - 97%

🇫🇷 PSG - 97%

🇫🇷 RC…