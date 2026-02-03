L'Inter non ha ormai praticamente rivali per la corsa Scudetto, e anche la statistica appoggia pienamente la squadra di Cristian Chivu. Secondo i calcoli del sito Euroclubindex, infatti, i nerazzurri hanno ad oggi il 90% di possibilità di conquistare il 21esimo tricolore della loro storia a fine stagione. Il Milan, secondo, ha appena il 5% di probabilità, che scendono a 3 per il Napoli e ad uno per la Juventus. Tra le principali leghe europee, solo quella spagnola  non vede percentuali bulgare a favore dell'attuale prima classificata.

Sezione: Focus / Data: Mar 03 febbraio 2026
Autore: Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
