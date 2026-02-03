Il Brasile ospiterà nel 2026 la prima edizione della World Legends Cup, nuovo torneo internazionale che riporterà in campo alcune delle più grandi icone della storia del calcio mondiale. La competizione prenderà il via da Rio de Janeiro - dove è stata presentata in conferenza stampa - e vedrà ex campioni tornare a rappresentare ufficialmente le proprie nazionali, in un format inedito pensato per celebrare il patrimonio sportivo globale e promuovere iniziative a impatto sociale. L'Italia, con i suoi campioni e la sua tradizione, sarà tra i pilastri di un evento che punta a diventare un appuntamento globale itinerante.

Nella squadra italiana, che avrà Paolo Maldini come allenatore, saranno presenti i pilastri dell'ultimo Mondiale vinto dagli Azzurri come Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Marco Materazzi. Tra le altre stelle confermate ci sono Kaká, Romário, Bebeto e Roberto Carlos per il Brasile, Thierry Henry per la Francia, Iker Casillas per la Spagna, Edwin van der Sar per l'Olanda e Javier Zanetti per l'Argentina.