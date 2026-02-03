In attesa dei provvedimenti delle istituzioni, l'Inter ha già annunciato che si rivarrà sui colpevoli dei fatti criminosi di Cremona. Quanto accaduto domenica allo Zini dovrebbe avere conseguenze analoghe a quelle per i sostenitori di Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli. Deciderà Piantedosi, probabilmente dopo il dispositivo del Giudice Sportivo, il quale - come spiega la Gazzetta dello Sport - potrebbe comunque sanzionare la Curva nerazzurra.

Ieri Marotta ha parlato così della situazione: "Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull’increscioso incidente di Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria".

"Ecco, la famosa clausola di gradimento promossa anche in questi giorni dal ministro per lo Sport Abodi e che potrebbe aver trovato ora l’apprezzamento del Viminale. Se così fosse, anche come incentivo ai club nel prendere duramente le distanze dagli ultrà violenti, si potrebbe arrivare a una riduzione della sanzione, con il blocco delle trasferte, ma magari non fino al termine di una stagione che l’Inter vorrebbe vivere da protagonista con il sostegno dei propri tifosi", si legge.