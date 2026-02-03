Mattia De Sciglio non ha alcuna intenzione di fermarsi e lo dice a chiare lettere nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, dove l'ex terzino di Juventus e Milan tocca tanti temi del passato. Raccontando anche di quando il suo destino poteva essere sull'altra sponda del Naviglio: "Stavo vivendo un sogno. Ero un tifoso milanista che indossava la maglia rossonera e Paolo Maldini era il mio idolo. E pensare che avrei potuto giocare nell'Inter. Inerazzurri mi avevano chiamato per un provino, ma ero stato scartato perché piccolo fisicamente. Poco dopo è arrivato il Milan, meglio così. Ho fatto tutto il settore giovanile fino all’esordio in Champions a 18 anni".