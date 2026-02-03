Dopo la telenovela estiva finita male con l'Inter, Ademola Lookman ha lasciato l'Atalanta a gennaio per accasarsi all'Atletico Madrid. Il nigeriano ha completato quest'oggi la sua prima sessione di allenamento coi nuovi compagni per poi rilasciare ai canali ufficiali del club la sua prima intervista da neo giocatore dei Colchoneros: "È molto speciale essere qui, sono molto contento. Per me è una benedizione essere qui, in un club enorme. Ho già giocato in tre leghe top europee e ora approdo in Spagna, in un altro campionato di grande livello e in un grande Paese. Dovrò imparare una nuova lingua, avrò davanti a me nuove sfide ma non vedo l'ora. Mi piace imparare, crescere e essere migliore; arrivare qui è quello che cercavo".

Prosegue Lookman: "Mi unirò ad un gruppo di grandi calciatori e grandi uomini. Voglio migliorare perché credo di poter ancora crescere. È una nuova sfida per me. Sono molto entusiasta. I tifosi, poi, sono molto appassionati e totalmente legati al club. Vivono e respirano calcio, so molto bene che genere di passione portano alla squadra, è qualcosa di speciale".