L'Inter ha aderito alla nuova edizione dell’iniziativa, promossa da Twinning Project ETS e sostenuta da Enel Cuore Ente Filantropico, per la realizzazione sul territorio di Milano del programma di riabilitazione riconosciuto a livello internazionale che gemella le società di calcio professionistiche con gli istituti penitenziari del territorio. L’iniziativa, che in questa prima parte vede il club milanese rinnovare la collaborazione con Comunità Kayros, utilizza il calcio come potente strumento di formazione, benessere e sviluppo personale, favorendo la riabilitazione e il reinserimento sociale e migliorando le prospettive future dei partecipanti.
ll 30 gennaio ha avuto inizio il primo corso curato dagli allenatori del Settore Giovanile nerazzurro presso le strutture di Kayros, comunità educativa che accoglie minori e giovani sottoposti a misure penali o di messa alla prova. Il corso si svolge con cadenza settimanale, per un periodo di tre mesi, per un totale di 36 ore. Il programma combina una formazione di base per allenatori con un più ampio percorso di sviluppo di competenze trasversali come la comunicazione, la riflessione, il lavoro di squadra, la leadership e la gestione dei conflitti. Coloro che completeranno il programma otterranno un diploma a coronare il proprio percorso.
L’obiettivo finale del progetto organizzato dall’Inter è la possibilità di inserire alcuni dei partecipanti in affiancamento ai tecnici che gestiscono le squadre a carattere sociale sostenute dal Club. Utilizzando il calcio come catalizzatore del cambiamento, il Twinning Project si propone di offrire ai partecipanti competenze preziose per il reinserimento in società e per l’ingresso nel mondo del lavoro, contribuendo così alla riduzione dei tassi di recidiva - una delle principali sfide sociali ed economiche per le istituzioni pubbliche e la società civile.
Dopo un progetto pilota realizzato con AS Roma presso il carcere di Rebibbia, nel 2026 il Twinning Project verrà avviato in cinque città italiane, con un’attenzione particolare ai detenuti più giovani. Il progetto, portato nel nostro Paese dalla CEO di Twinning Project ETS, Sasha Fugazzola, cresce ora in Italia grazie al sostegno di Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel che da oltre 20 anni è impegnato al fianco delle organizzazioni del Terzo settore per progetti di grande impatto sociale che, come in questo caso, fanno dello sport uno strumento di educazione e inclusione.
Fondato nel Regno Unito nel 2018, Twinning Project è stato sviluppato in collaborazione con il Servizio Carcerario britannico e con l’intero ecosistema calcistico. Dalla sua nascita ha gemellato, solo nel Regno Unito, 73 società di calcio professionistiche con i rispettivi istituti penitenziari. L’espansione internazionale, iniziata nel 2023 con il supporto della FIFA, ha portato il programma negli Stati Uniti, in Sudafrica e anche in Italia. Nel 2026, sempre con il sostegno della FIFA, Twinning Project continuerà la sua espansione internazionale e approderà in Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Singapore e Uruguay. Ad oggi, il programma ha formato oltre 6.000 partecipanti in tutto il mondo. Dal 2018, diverse istituzioni accademiche hanno condotto studi indipendenti sull’impatto del Twinning Project, tra cui l’Università di Oxford nel Regno Unito e il John Jay College of Criminal Justice negli Stati Uniti, con risultati molto incoraggianti. Il Twinning Project ETS è attualmente in dialogo con vari istituti universitari italiani per avviare analisi e studi analoghi anche nel nostro Paese.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
