Su Inter-Juventus aleggia lo spettro delle porte chiuse, ma non è l'ipotesi più probabile, come riporta oggi Tuttosport. Scontata la multa da 50mila euro alla società, potrebbe arrivare anche lo stop per le prossime tre trasferte.

I responsabili di quanto accaduto sono due, uno è stato individuato (chi ha lanciato la bomba carta), il secondo non ancora (chi ha lanciato il bengala). L'Inter eserciterà la clausola di gradimento per non farli entrare a San Siro e sono stati chiesti lumi ai responsabili degli steward allo Zini che hanno permesso l'ingresso nell'impianto di tale materiale. Dalla prossima stagione ci sarà un protocollo più rigido sui controlli.