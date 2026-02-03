Paolo Condò fa un punto di fine mercato nel suo editoriale oggi sul Corriere della Sera. "La verità è che la lepre Inter non ha ritenuto di cambiare marcia dando seguito al pour parler con Curtis Jones e Diaby, o agli occhi dolci di Perisic: nei giorni in cui cavalli di ritorno pregiati come Dzeko e Immobile cambiano campionato perché qui non ritrovano il vecchio spazio, meglio non alzare ancora l’età media".

"Curiosità conclusiva - si legge ancora -, sempre a proposito delle vie del mercato, la transumanza dal Marsiglia alla serie A: fra estate e inverno sono arrivati 9 giocatori, Luis Henrique (Inter), Rabiot (Milan), Rowe (Bologna), Koné, Garcia e Bakola (Sassuolo), Robinio Vaz (Roma), Lirola (Verona), Carboni (Genoa). Il telefono del diesse Benatia ce l’hanno proprio tutti".