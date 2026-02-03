Dopo una lieve tendinite, Tameze potrebbe tornare a disposizione di Baroni per la partita di domani contro l'Inter a Monza. Ieri il jolly era in gruppo e si candida a tornare in campo in Coppa Italia.

"Tameze a parte, Baroni non recupera nessun altro: restano in infermeria Ismajli, Gineitis, Aboukhlal e Simeone. Proprio Tameze potrà essere una possibilità anche in mediana, è aperto il ballottaggio con Casadei. Appare scontata la conferma di Vlasic, anche perché il croato sarà squalificato sabato in campionato contro la Fiorentina (era in diffida, è stato ammonito con il Lecce). In attacco c’è il dubbio Zapata: ce la farà il capitano a reggere il peso di due partite in tre giorni? Alle sue spalle scalpita il giovane Njie, poi preme per avere un’occasione dall’inizio anche il neo arrivato Kulenovic", si legge sulla Gazzetta.