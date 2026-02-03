È tutta colpa di PIF, ma a completa insaputa di Pierfrancesco Dilimberto... Scritto così, sembrerebbe un paradosso di stagione apparentemente senza senso, dunque inspiegabile. Ma non lo è. Trattasi piuttosto di un curioso caso di omonimia fra la sigla di un fondo d'investimento riconducibile ai reali sauditi (PIF) e lo pseudonimo di un noto autore e conduttore televisivo, Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF. E mentre il 'rigido' fondo omonimo ha partecipazioni di controllo in diverse società sportive - tra cui anche quell'Al Ittihād che tuttora detiene, purtroppo, il cartellino di Moussa Diaby, uno degli obiettivi dei nerazzurri nel mercato di gennaio - il PIF nostrano, già dall'infanzia, aveva invece denotato una passionaccia per il cinema. Fino a riuscire a vincere, in età adulta, qualche anno fa - al suo debutto dietro la macchina da presa proprio con la pellicola sulla mafia citata nell'oggetto - niente meno che il prestigioso premio del David di Donatello come 'Miglior regista esordiente'.
Dunque, dato al PIF saudita ciò che sembrava potesse aver a che fare col PIF siciliano (alias Pierfrancesco Diliberto), resterebbe da dipanare l'ennesima matassa nerazzurra che si attorciglia tutte le volte che ci sono da condurre - accompagnandole possibilmente in porto - le trattative del mercato di gennaio o presunte tali. Senza tanti giri di parole - ma con il massimo rispetto verso l'ipotetico interlocutore - si vorrebbe poter chiedere al Presidente Marotta se non possa che convenire sul fatto che vi sia una chiara contraddizione in termini in un preciso passaggio delle sue dichiarazioni rilasciate nel prepartita di Cremonese-Inter. Queste: "Non abbiamo l'ansia di colmare delle lacune, SE NON L'INFORTUNIO DI DUMFRIES che tra un mese rientrerà". Il passaggio sotto la lente tifosa è, manco a scriverlo, la parte in maiuscolo... Al che, per il popolo appassionato - che non ha dovuto spellarsi le mani né tanto meno azzuffarsi manco per una brioche, fino così a smentire (almeno così si racconta) tal sovrana asburgica Maria Antonietta... - le giustificazioni plausibili non potrebbero essere che 2 o 3. Dunque, tra il serio ed il faceto:
1) O, in luogo dei canonici ansiolitici, la dirigenza nerazzurra ha sposato da tempo la via omeopatica romena... Ché, quella del farmaco, è solo un'industria, come ha peraltro titolato ed argomentato a dovere - in un suo tomo recente - l'esimio oncologo ultra 97enne Silvio Garattini.
2) Oppure ai piani alti di Viale della Liberazione è scoppiato un virus che non teme vaccini: forse la sindrome da tesoreggiamento compulsivo?
3) Od infine che le dichiarazioni domenicali del massimo dirigente interista potessero rivelarsi il classico teatrino di bugie bianche - tipo quelle che avevano preceduto l'arrivo estivo, all'ultimo giorno, di Akanji - per poi prorompere in un colpo di scena prima del gong delle ore 20 di lunedì.
Purtroppo, anche quest'ultima flebile speranza tifosa si è sciolta come tutte le altre pie illusioni.
E pensare che già il nome del paese africano di origine dei genitori del francese Moussa Diaby, il Mali, avrebbe dovuto far presagire esiti sinistri per il cosiddetto mercato di riparazione dei nerazzurri... Anche perché non si può andare a trattare con i danarosi emiri sauditi offrendo 3 anacardi, 2 datteri ed 1 fico d'India. Con quest'ultima merce di scambio sulla quale tutti converrebbero che sarebbe sempre meglio di un fico secco, ma non certo sufficiente per sedurre i califfi coi petrodollari... Il problema è che la lista degli insuccessi nerazzurri nelle più recenti sessioni di mercato - per un motivo o per l'altro - non fa che allungarsi. E dopo le 'perle' estive Lookman, Leoni e Koné, ecco aggiungersi - a vario titolo - quelle invernali di Cancelo, Perisic, Diaby e Jones. Oddio, non che possa essere di conforto il mal comune mezzo gaudio patito da altre tifoserie. Tipo, per dire, quella bianconera, in completa balia di Tuttosport che ha navigato a vista proponendo sedicenti obiettivi juventini - dunque altrettante prime pagine - diversi da un giorno all'altro. Solo nell'ultima decina di giorni, per dire, le aperture della testata torinese sono state dedicate, in sequenza, a: Mateta, En-Nesyri, Kolo Muani, Icardi e pure Sorloth. Per poi farsi grottescamente anticipare dalla concorrenza (nella fattispecie dalla Gazzetta) nell'annuncio di 2 acquisti veri come Boga e Holm. Grasse risate! E quelli della rosea, quasi per contraltare - dopo quell'avventata prima pagina di sabato 31 gennaio dedicata al (presunto) colpo rossonero Mateta - in quale bugigattolo o sottoscala dovrebbero tentare ora di andare a nascondersi?
Per parte nerazzurra - per smaltire le delusioni in serie - non resterebbe che derubricare la questione mercato provando ad appellarsi a qualche parvenza di filosofia contadina. Magari prendendo atto che se in più zone peninsulari sussistono tanti nostalgici di certi paesaggi bucolici ormai spariti - di quelli che sospirerebbero da mane a sera: "Qui una volta era tutta campagna..." - di contro, la sconcertata utenza nerazzurra non potrebbe che sbottare, per similitudine pallonara, come segue: "Qua da noi è sempre il solito deserto (di rinforzi) e la terra promessa appare (molto spesso) quella altrui...".
Oppure augurarsi che possa arrivare a metterci una qualche pezza proprio il PIF siciliano. Con Pierfrancesco Diliberto che potrebbe rientrare dalla finestra dopo essere uscito dalla porta. E come se non col pretesto di dedicare una puntata del suo fortunato programma - "Caro marziano" su RAI 3 - al neo acquisto nerazzurro, Yanis Massolin? Non foss'altro perché si tratta di un molto promettente trequartista francese (futura mezzala?) - lasciato in prestito alla sua ormai ex società di appartenenza, il Modena in Serie B - che è stato omaggiato dal presidente degli emiliani con lo stesso appellativo ("Un marziano") immaginato come abituale destinatario dei reportage terrestri di PIF. Pertanto all'autore siciliano - per il lancio della nuova stagione 2026 - non dovrebbe costare caro approntare almeno una puntata speciale. Giusto una pilota con il ribaltamento del format in cui il visitatore alieno - in via del tutto eccezionale - da destinatario del racconto ne diventerebbe esso stesso il protagonista. E con un tal cognome dell'interessato, Massolin - che parrebbe più un'identità da terre nordestine anziché da quei mari caraibici riconducibili alla 2ª nazionalità del giocatore (l'isola di Martinica, possedimento d'oltremare francese nell'arcipelago delle Piccole Antille) - l'autore del programma andrebbe in brodo di giuggiole. Specie se poi qualcuno gli sPIFferasse che "Massolin", in lingua veneta, significa proprio macellaio di capi suini. Dunque non certo un pesce fuor d'acqua nella location del suo 1o ingaggio italiano: giusto Modena, una delle capitali nostrane delle tradizioni salumiere.
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 19:00 liveVIGILIA di INTER-TORINO, ampio TURNOVER. CHIVU pesca dall'U23? Le PAROLE di MAROTTA...
- 18:53 Triestina-Inter U23 domenica pomeriggio al Rocco, dirigerà l'incontro Dorillo di Torino
- 18:39 Se per PIF "La mafia uccide solo d'estate", i nerazzurri ribatterebbero che il mercato fa male anche d'inverno...
- 18:25 Lookman si presenta all'Atletico Madrid: "Essere qui è una benedizione, questo è un club enorme"
- 18:10 Catellani: "Poter rivendere Massolin all'Inter un motivo di orgoglio per il Modena"
- 17:55 Chiusura di San Siro dopo i fatti di Cremona? L'avv. La Francesca: "Sarebbe sorprendente, ecco perché"
- 17:41 Coppa Italia, l'Inter resta la favorita per la vittoria finale: il decimo trionfo a 3,45
- 17:28 UFFICIALE - Pisa, la scommessa Hiljemark per la sostituzione di Gilardino: contratto fino a giugno 2027
- 17:14 Serie C, La Gumina miglior giocatore di gennaio nel girone A. Cinquegrano entra nella Top 11
- 16:59 Sedicesimi di finale di Youth League, domani sera Colonia-Inter: dove vedere il match in tv
- 16:45 Non è in pericolo di vita il 40enne che ha lanciato il petardo contro Audero: può essere dimesso a giorni
- 16:30 Sky - Verso Inter-Torino, in tre si sono allenati a parte. Da Pepo Martinez a Darmian: sarà turnover massiccio
- 16:16 Niente Inter per Perisic, Stewart (dt del PSV): "Contenti di aver tenuto tutti, un'assurdità pensare che..."
- 16:01 Scifo: "Ho grandissimi ricordi dell'Inter. Rispetto a quella Serie A oggi c'è livellamento verso il basso"
- 15:47 Cremonese-Inter, Zielinski illumina. Lautaro e Dimarco completano
- 15:33 Giudice Sportivo, Fiordilino squalificato per un turno: salterà la gara dell'ex contro la Triestina
- 15:18 De Sciglio racconta: "Avrei potuto giocare nell'Inter. Feci un provino con loro, non mi presero perché..."
- 15:04 Il Modena cambia: per Yanis Massolin un nuovo ruolo che potrà anche aiutarlo a inserirsi nell'Inter
- 14:49 Sneijder: "Io allenatore in futuro? Ora sono più 'comodo' di alcuni miei ex compagni, ma non si sa mai"
- 14:35 SM - Chivu prepara un ampio turnover per la gara di Coppa Italia col Torino. Con la suggestione Bovo
- 14:20 Sassuolo, sospese le sottoscrizioni per la fidelity card: si ripartirà solo dopo la gara con l'Inter
- 14:06 Infantino apre al ritorno della Russia nelle competizioni europee: "Il divieto ha generato solo odio"
- 13:52 Bookies - Coppa Italia, Inter senza problemi col Torino: il colpo granata vale quasi 10 volte
- 13:40 Incidente di Cremona, deciso il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al prossimo 23 marzo (derby escluso)
- 13:38 A fare di necessità vir-tù, all'Inter basta ed avanza Cristian Chi-vù!
- 13:24 Pucciarelli: "Dimarco a Empoli parlava come un tifoso dell'Inter e aveva un sogno. E su Zielinski..."
- 13:10 Euroclubindex - Inter lanciata verso lo Scudetto: i nerazzurri hanno il 90% di chance di vincere il titolo
- 12:56 Inter in prima fila per l'edizione italiana di Twinning Project per il reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione
- 12:42 Detruyer: "Felice per il gol e per la vittoria. Con la Fiorentina gara difficile, come tutte"
- 12:29 Marotta: "La scelta di Chivu ci inorgoglisce, il management ha avuto coraggio. U23 grazie a Oaktree: ecco l'obiettivo"
- 12:14 Marotta: "San Siro, investimento di 1,7 miliardi di euro: inizierà una nuova era per Inter e Milan. Il mercato..."
- 12:00 Mercato NULLO, FIDUCIA INTATTA in CHIVU ma ASPETTATIVE al RIBASSO. Quale INTER contro il TORINO?
- 11:45 Trevisani: "Conte? Concetti giusti e tempi sbagliati: ora la bici è tua e pedali senza sellino"
- 11:30 Youth League, domani l'Inter sfiderà il Colonia nei 16esimi di finale: l'arbitro arriva dall'Austria
- 11:16 Massolin come Rabiot? Decisamente no: chi è il nuovo acquisto dell'Inter
- 11:02 Qui Torino - Baroni recupera solo Tameze: out ancora in quattro
- 10:48 GdS - Lautaro è leggenda: gli sono bastati "solo" sette anni e mezzo. L'obiettivo però è collettivo
- 10:34 Orlando: "Questa Inter è irraggiungibile, complimenti a Chivu. I ko negli scontri diretti? Casualità. Frattesi ha perso fiducia"
- 10:20 Condò: "Perisic? Già due cavalli di ritorno in A hanno stentato. E c'è una curiosità sull'OM"
- 10:06 Corsera - Tifoso ferito in condizioni critiche: rischia la mano. Altri disordini dopo la sfida dello Zini
- 09:52 TS - Inter-Torino, torna Carlos Augusto e c'è "Pepo" Martinez dal 1'. Sorpresa a centrocampo?
- 09:38 TS - Mercato Inter, quante operazioni in nulla. Si spera in un Dumfries per il Bodo, ma...
- 09:24 TS - Inter-Juventus, spettro porte chiuse: ma l'ipotesi più probabile è un'altra
- 09:10 CdS - La "Cura Chivu" funziona: Zielinski come nuovo. E la carriera si allunga...
- 08:56 Il racconto di Audero: "Come una martellata all'orecchio. Mi sono sentito vuoto, ma non volevo speculare. A quel tifoso vorrei chiedere una cosa"
- 08:42 GdS - Fatti di Cremona: verso lo stop delle trasferte. I responsabili fuori da San Siro
- 08:28 GdS - Mercato di gennaio senza rinforzi per Chivu: Massolin a Milano solo da giugno
- 08:14 CdS - Inter, niente mercato in entrata: Chivu incrocia le dita per Dumfries e ritrova Darmian
- 08:00 Lautaro sempre di più nella storia: il podio nella classifica all-time dei marcatori dista solo un gol. E Altobelli...
- 00:00 Il mercato dell'Inter non è mai stato aperto
- 23:52 Verso il divieto di trasferta per Sassuolo-Inter, ira Carnevali: "Questa cosa mi fa inca...re, si rovina il calcio"
- 23:38 Pergolettese, Tacchinardi: "Il pari con l'Inter U23 giusto. Forse abbiamo qualche rammarico in più"
- 23:25 Primavera 1, gli orari di 25esima e 26esima giornata: col Frosinone in campo venerdì alle 15
- 23:11 Ancora Catellani su Massolin: "Ricorda a tratti Ilicic, a tratti Rabiot. Con lui abbiamo visto oltre"
- 22:57 Ivan Perisic risponde agli auguri di compleanno di una fan page interista: "Grazie, vi auguro il meglio"
- 22:43 Serata negativa per la Roma: l’Udinese festeggia con Ekkelenkamp, giallorossi fuori dalla zona Champions
- 22:29 Piovani: "Con la Ternana vittoria pesante. Siamo una grande squadra e sono felice per questo"
- 22:15 Si è spento a 39 anni Nicolas Giani: prodotto del vivaio Inter, poi tante avventure tra Serie B e C
- 22:01 Tamagnini, pres. IC San Marino: "Petardo contro Audero, ora non criminalizziamo la Curva Nord"
- 21:48 Modena, Catellani: "La cessione di Massolin all'Inter ci riempie d'orgoglio. Si confronterà con un ambiente importante"
- 21:34 UFFICIALE - Arriva in Italia Branimir Mlacic: va all'Udinese. Nani: "Abbiamo preso un grande talento"
- 21:20 L'ag. di Massolin: "Inter il più grande club al mondo, per Yanis il progetto giusto. In rosa non c'è uno come lui"
- 21:07 Antenna Sud - Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, ricostruito l'identikit del colpevole
- 20:54 Carnevali: "L'Inter ha chiesto informazioni su Muharemovic. Lo apprezzano anche tanti club stranieri"
- 20:39 UFFICIALE - Van Dijk saluta l'Inter e va in prestito all'Hoffenheim: "Un club perfetto"
- 20:25 Massolin è un giocatore dell'Inter, la nota del Modena: "Congratulazioni a Yanis per il traguardo raggiunto"
- 20:10 Da Cancelo a Jones, tante (buone) idee senza concretezza. Due colpi per il futuro, nessuno per il presente
- 19:57 Riso: "L'Inter non ha mai veramente aperto alla cessione di Frattesi. I rapporti col club sono buoni"
- 19:42 UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicato
- 19:29 Marotta: "Impediremo l'accesso a San Siro ai responsabili del lancio del petardo contro Audero"