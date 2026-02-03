Anche la Gazzetta dello Sport commenta il mercato dell'Inter di gennaio: nessun innesto, nonostante le tante chiacchiere e gli evidenti buchi in rosa.

"Nessun rinforzo dal mercato di gennaio, nessuna opera di riparazione per una rosa che, a più riprese, il presidente Marotta ha spiegato essere già attrezzata per le ambizioni che coltiva - si legge -. Certo è che in questa sessione l’Inter comunque ha provato a cogliere determinate occasioni, da Cancelo a Perisic (proprio ieri l’ultima telefonata per provare a trovare un’intesa al fotofinish), da Jones (che avrebbe aperto la strada per una cessione di Frattesi al Nottingham) a Diaby".

Immaginiamo la "felicità" di Chivu, che sarà la stessa di Inzaghi di un anno fa.

"L'Inter che punta allo scudetto e a un lungo cammino in Champions è quella costruita l’estate scorsa. L’unica novità è Yanis Massolin ma per vederlo in nerazzurro c’è da aspettare. Il centrocampista classe 2002 ha firmato fino al 2030 ma fino a giugno resterà al Modena in prestito", si legge.