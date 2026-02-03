L’Inter, dopo aver eliminato il Venezia, si prepara a ricevere il Torino, che a sua volta ha superato la Roma nel turno precedente, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è in programma per mercoledì 4 febbraio a Monza. Stando alle valutazioni di Sportbet, l’Inter ha molte più chance di ottenere la vittoria nei novanta minuti. I nerazzurri sono proposti a 1.26, il pareggio è a 5.02 mentre l’eventuale impresa del Torino è a 9.14. L’1X non è quotato come doppia chance, con l’12 a 1.11 e l’X2 a 3.24.

Secondo l’operatore, si vedranno molte reti: l’Under 2.5 è a 2.05, l’Over 2.5 è a 1.63. Tuttavia, considerando la differenza di valori, è più probabile che almeno una delle due formazioni non riesca ad andare a segno: il Gol è a 2.12, il No Gol è a 1.62. Il risultato esatto più atteso è il 2-0 a 6.40.