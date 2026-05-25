Aspettando di poter ricominciare a lavorare col gruppo della Nazionale di Vincenzo Montella, Hakan Calhanoglu si concede una serata all'insegna della grande musica in patria. Il centrocampista dell'Inter era infatti tra le migliaia di spettatori che hanno assistito al concerto della nota cantante locale Sibel Can sul palco all'aperto dell'Harbiye Cemil Topuzlu a Istanbul. Con lui anche il compagno di Nazionale İrfan Can Kahveci, presenti tra il pubblico con le rispettive mogli. Le due coppie si sono concesse anche una foto con l'artista nel backstage.