Francesco Acerbi sarà tra gli speaker durante la tre giorni di 'Ior Life', il festival dedicato alla salute e alla prevenzione che andrà in scena a Cesena dal 28 al 30 maggio. Organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo, il festival prevede quindici incontri su diversi temi, tra cui la nutrizione, il movimento, l’ambiente e la cura.

A dare particolare valore all’iniziativa saranno i numerosi ospiti di primo piano: il difensore dell'Inter, per esempio, che presenzierà all'incontro dal titolo 'Trattare la malattia, preservare la persona', in programma sabato, alle ore 10. Introdurrà l'appuntamento Danilo Ridolfi, Cancer Trainer PRIME Center, il moderatore sarà Stefano Ravaglia, giornalista sportivo Icaro TV Rimini.

"Mantenimento e miglioramento funzionale, qualità della vita, riduzione degli effetti collaterali dei trattamenti: lungi dall’essere una sola arma di prevenzione, un esercizio fisico controllato e regolare interviene su più livelli rendendo più agevole il percorso di cura da una patologia seria come il tumore - si legge sul sito Iorlife.it . Non solo: un paziente che si mantiene in forma è una persona che, una volta guarita, tornerà più facilmente e velocemente alla propria esistenza per quella che era prima della diagnosi. L’esempio di uno sportivo professionista come Francesco Acerbi, tornato su alti livelli e salito sul tetto d’Europa come difensore della Nazionale Italiana nel 2021 dopo aver superato un tumore al testicolo, è sicuramente lampante e può trasformarsi in motivazione per chi sta affrontando la stessa esperienza a non mollare".