Per le ferie c'è sempre tempo. Assente suo malgrado dal Mondiale oltre Oceano, Pio Esposito per ora non va in vacanza a godersi un po' di riposo dopo una stagione assai impegnativa, la prima ad alto livello per il classe 2005. L'attaccante nerazzurro si è improvvisato allenatore per i giovani calciatori della Voluntas Brescia nel centro sportivo San Filippo, come il club ha fatto sapere attraverso i social.

Ritorno al passato

Per Pio non si tratta di un campo qualunque, ma è il luogo dove lui, Sebastiano e Salvatore hanno mosso i primi passi da calciatori, con le testa piena di sogni proprio come i ragazzini che calcano oggi quel campo. Sotto la supervisione di papà Agostino, il nerazzurro e Salvatore stanno dedicando le loro prime settimane di riposo stagionale alla gestione sul campo della scuola calcio. Proprio gli Esposito si sono spesi in prima persona per far rinascere quella realtà e rilevarla dopo il fallimento societario di qualche anno fa, salvando un patrimonio storico del calcio giovanile lombardo.