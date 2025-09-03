Lucas Hernandez ha appreso della firma del suo amico Benjamin Pavard all'Olympique de Marseille direttamente da Clairefontaine, dove la Nazionale francese si è ritrovata per il ritiro. A renderglielo noto è il fratello Theo, ex Milan, che con ironia annuncia il nuovo derby col fratello: "Pavard va a Marsiglia. È la fine di una bella amicizia... " ha detto l'ex esterno rossonero che con Benji ha già vissuto la sensazione in questione nel derby di Milano.

A catturare la scena sono le telecamere di Canal+ che non si sono lasciate scappare la reazione di Lucas, che disperato (ironicamente, ndr) si appoggia la mano sulla fronte ed esclama: "Il mio amico Ben... Cosa mi hai fatto, mio Ben?" prima di tornare serio e rassicurare tutti: "È il mio migliore amico nel mondo del calcio e continuerà ad essere così".