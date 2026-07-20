Negli ultimi giorni è diventato sempre più insistente il nome di John Stones, difensore centrale inglese svincolato e protagonista anche al Mondiale con la sua nazionale. L'Inter è tra le squadre a cui è stato accostato di più, anche per via della mancanza numerica di giocatori nel reparto arretrato di cui soffrono i nerazzurri dopo gli addii di Acerbi e De Vrij.
"Stones, roccioso di nome e di fatto, è stato proposto all'Inter nelle scorse settimane dopo la fine della lunga avventura con il Manchester City - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. A Chivu un centrale difensivo forte ed esperto serve, a prescindere dal futuro di Benjamin Pavard che per il momento fa parte dell'organico. Se gli investimenti negli altri ruoli dovessero superare il budget di Oaktree, Stones potrebbe diventare un'operazione conveniente a parametro zero: ha giocato un Mondiale da titolare allontanando i sospetti di un decadimento fisico".
Autore: Antonio Di Chiara
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