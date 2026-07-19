Nel corso dell'intervento sulle frequenze di DAZN, Antonio Conte ha parlato anche brevemente della sua esperienza al Napoli, rispondendo anche a una domanda diretta sulla nazionale italiana: "Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno. Nazionale? No, non sono stato contattato".