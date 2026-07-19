Nel corso dell'intervento sulle frequenze di DAZN, Antonio Conte ha parlato anche brevemente della sua esperienza al Napoli, rispondendo anche a una domanda diretta sulla nazionale italiana: "Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno. Nazionale? No, non sono stato contattato".

Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione