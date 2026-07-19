Intervenuto sulle frequenze di Stile Tv, il tecnico Carmine Gautieri ha voluto pronunciarsi in merito alla griglia sul campionato di A per lo Scudetto: "Credo che se la giocheranno sempre le stesse. Se la giocheranno Napoli, Roma, Juventus e Inter. Per la rosa che ha il Napoli, può lottare per qualcosa di importante. Poi è chiaro che ci sono Inter, ma anche Milan che avrà voglia di rivalsa e la Roma di Gasperini. Sono sempre quindi le stesse lì davanti, ma il Napoli per la squadra e le caratteristiche che ha può far vedere un gioco diverso". Le parole riprese da TuttoNapoli.