Gara piuttosto tranquilla per l'arbitro Di Marco, che ha diretto Inter-Venezia di Coppa Italia senza particolari assilli. Oltre alle sanzioni disciplinari, restano due i casi un po' più al limite.

L'analisi della Gazzetta dello Sport. Nella ripresa, al 20’, duello Venturi-Pio in chiara occasione da gol: si strattonano, il difendente non prende palla, Var silente, il non-contatto basso fa sorvolare, ma... Al 40’, Bonny giù: non da rigore.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 04 dicembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
