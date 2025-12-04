Proseguiranno fino a domenica 7 dicembre le votazioni per scegliere l'EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di novembre in Serie A. I tifosi potranno scegliere tra sei candidati: Mike Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), David Neres (Napoli), Leo Ostigard (Genoa), Jamie Vardy (Cremonese) e Nicolò Zaniolo (Udinese). La sestina è stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport sul periodo dalla decima alla tredicesima giornata del campionato, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.