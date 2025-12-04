Il futuro di Branimir Mlacic è ancora tutto da decidere. Nonostante infatti sia confermato l’interesse dell’Inter per il diciottenne croato, la situazione è apertissima. La società di Viale della Liberazione, secondo le indiscrezioni raccolte in Croazia, avrebbe infatti sì incontrato l’Hajduk un paio di volte per parlare del giocatore, ma l’affare non è assolutamente chiuso, anzi. Sicuramente ci saranno dei nuovi discorsi, ma nel frattempo occhio anche al Liverpool e all’Olympique Marsiglia (il cartellino del difensore dovrebbe avere una valutazione di circa 5 milioni di euro).

Nel frattempo però attenzione a possibili nuovi inserimenti. Mlacic, che da poco ha firmato un contratto sino al 2029, è sostanzialmente gestito dal padre, che oggi è aperto però a ascoltare tutte le proposte che arriveranno per suo figlio. Questo significa che ogni intermediario di livello internazionale, ipoteticamente, può proporre un eventuale tipo di carriera a Branimir (e al padre) per convincerlo a sposare questo o quel progetto.

Certo, ovviamente anche i desiderata della società di Spalato dovranno essere soddisfatti, su questo non vi è dubbio, ma a parità di offerta per il cartellino, poi tutto si gioca sulla volontà del ragazzo e di chi riuscirà ad assisterlo. Al momento sembrerebbe esserci un favorito, ma finché non ci saranno l’ufficialità e il nero su bianco anche su questa questione, la partita sarà apertissima.