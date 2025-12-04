"Il calcio di oggi? Una noia mortale: quest’anno mi sono divertito solo con Juve-Inter, ero pure allo stadio". Così Stefano Tacconi parla oggi dalle colonne de La Repubblica.

"Se ho avuto in carriera quel che era giusto? No, dalla Nazionale meritavo di più. Io ho vinto tutto, invece Zenga proprio poco. Ma le polemiche erano un trucco. Ci dicevamo: “Ehi, da una settimana non si parla di noi, inventiamoci qualcosa”. E i cronisti abboccavano", ha detto ancora Tacconi.