Emergenza a centrocampo per il Napoli di Antonio Conte che vede aggiungersi anche Stanlislav Lobotka all'infermeria che conta già in organico Kevin de Bruyne, Zambo Anguissa e Billy Gilmour. Lo slovacco, nel corso dell'attivazione prima della gara di Coppa Italia contro il Cagliari di ieri sera, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro, fa sapere il club, ha già iniziato l'iter riabilitativo.