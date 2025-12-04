L'Inter fa il suo dovere e supera l'ostacolo Venezia in Coppa Italia. Il coefficiente di difficoltà era minimo, scrive oggi Tuttosport, dato che anche i veneti hanno schierato la squadra "B", ma Chivu ha avuto ottime risposte. Soprattutto dal reparto offensivo, visto che dopo la rete di Diouf le altre quattro segnature sono arrivate da attaccanti. Tra questi Pio Esposito, al primo gol al Meazza con l'Inter. Il predestinato - si legge - continua il suo percorso.

Il match è stato però indirizzato dall'asse Diouf-Frattesi, che hanno confezionato il vantaggio nerazzurro. Chivu ha pescato dal mazzo a centrocampo anche Mkhitaryan, che era fuori da Napoli-Inter del 25 ottobre e ha giocato un tempo, il secondo. Quello in cui hanno trovato spazio anche Bonny, di nuovo a bersaglio, e i giovani Cocchi, Bovo e Spinaccè.