Inter bella e perfetta, si presenta all’appuntamento della Coppa Italia in smoking nero. Una veste tattica nuova dettata dal cambio di interpreti rispetto all’ultima partita, i nerazzurri splendono in gioco e occasioni create davanti ad un Venezia inerme.
Chivu sperimenta Diouf e Luis Enrique a piedi invertiti. Il francese domina sulla fascia destra, unendo velocità e qualità a una gamba importante anche in fase di ripiegamento. Il brasiliano, provato per la prima volta a sinistra, dopo un avvio timido, si scioglie e galoppa avanti e indietro con grande facilità di passo e conduzione palla. In generale è tutto il centrocampo a funzionare. Zielinski detta i ritmi da play, senza mai farsi scavalcare dal pallone in fase di non possesso. Le mezzali Sucic e Frattesi prendono possesso territoriale con grande facilità di palleggio. Il Venezia di Stroppa prova ad arginare la marea nerazzurra con una diga a cinque a centrocampo, provando a prendere uomo su uomo, ma il passo è diverso e la categoria anche.
Il risultato è che la diga non riesce ad arginare le avanzate di Thuram e compagni. È proprio il numero 9 davanti a dettare legge, vero e proprio regista offensivo, abile nel dai e vai e nella protezione palla spalle alla porta per l’inserimento dei centrocampisti. Quando Thuram viene incontro, Pio Esposito va ad occupare l’area di rigore, tenendo impegnati Venturini e Sidibe. Il Venezia prova ad organizzare qualche sortita offensiva soprattutto grazie all’estro di Casas, unico uomo veramente pericoloso e frizzante che parte dal centro sinistra per accentrarsi. Ma la retroguardia nerazzurra capitanata da De Vrij raddoppia sempre l’uomo e grazie allo strapotere fisico recupera palla velocemente.
L’Inter vince agilmente grazie a qualità nel palleggio e condizione atletica invidiabile, archiviando la pratica Venezia nei primi minuti. Le fasi finali sono semplicemente di gestione degli uomini di Chivu al fine di dosare le forze in vista di Inter-Como.
Autore: Riccardo Despali / Twitter: @RiccardoDespali
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:48 L'agente di Bove: "Sta lavorando per tornare in campo, ma sull'Italia non possiamo sbilanciarci"
- 14:34 Serie A e Divisione Calcio Paralimpico FIGC insieme per i diritti delle persone con disabilità: le iniziative del week-end
- 14:20 Milano-Cortina 2026, prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica: anche Ibrahimovic, Inzaghi e Ranocchia tra i tedofori
- 14:06 Angolo Tattico di Inter-Venezia - Thuram regista offensivo, Casas da sinistra ad accentrarsi: le chiavi
- 13:52 Dolomiti Bellunesi, Agosti: "Inter molto forte, è stata una gara difficile. Il gol? Very good"
- 13:38 Mancini: "Materazzi il mio idolo dal 2006, ora siamo amici. Vogliamo andare al Mondiale"
- 13:24 Accardi: "A gennaio mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Scudetto? Vince il Milan"
- 13:10 Napoli, piena emergenza a centrocampo: si ferma anche Lobotka, risentimento al tibiale posteriore
- 12:56 Parma, Pellegrino: "Chivu grandissima persona. Se è pronto per una big, lo saprà lui"
- 12:42 Italia-Irlanda del Nord, scelta la sede della semifinale playoff mondiale: sarà Bergamo
- 12:28 Serie A Player of The Month di novembre, svelati i sei candidati: in lizza anche l'interista Lautaro Martinez
- 12:14 I compagni mimano la sua esultanza in panchina, Pio Esposito dopo il primo gol nerazzurro a San Siro: "Insieme"
- 12:00 Tutti pazzi per DIOUF, chi sulla DESTRA contro il COMO? MUSCOLI e TESTA: ESPOSITO è un PREDESTINATO
- 11:45 Tacconi: "Il calcio è una noia, mi ha divertito solo Juve-Inter. Io e Zenga? Vi racconto un aneddoto"
- 11:30 Germani (The Art of Fighting): "Un domani riempiremo San Siro col puglilato. Già oggi..."
- 11:16 fcinMlacic, partita aperta. Inter in piena corsa, ma c'è la variante procura. E l'ultima parola spetta a lui
- 11:02 GdS - Pio bomber totale: già in gol in ogni competizione. E non c'è interista che...
- 10:48 CdS - Diouf ormai dentro le rotazioni, Mkhitaryan prenota una maglia per il Liverpool
- 10:34 "Home Never Alone", parte la nuova campagna di Natale dell'Inter
- 10:20 Ranocchia: "Rischiai l'addio all'Inter, ecco cosa mi disse Stankovic. Icardi? La fascia a lui mi fece male perché..."
- 10:06 Josep Martinez dopo il ritorno in campo: "Più forza e motivazione che mai"
- 09:52 TS - Diouf uomo copertina dell'Inter: si candida per una maglia da titolare contro il Como
- 09:38 Pagelle TS - Bisseck straripante, Diouf ex oggetto misterioso, Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta
- 09:24 TS - Difficoltà minima, ma l'Inter fa il suo dovere. Ancora una gran risposta dalle punte
- 09:10 Pagelle CdS - Diouf dà una spallata alla diffidenza, Thuram il migliore, Sucic in ombra
- 08:56 Moviola GdS - Un solo dubbio per Di Marco: Venturi su Pio rischia il cartellino rosso
- 08:42 La rivelazione di De Zerbi: "Con l'Inter nessun contatto in estate". E poi spiega su Luis Henrique: "Ha bisogno di fiducia"
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram fa cin cin, Frattesi vispo, brillano Esposito e Diouf
- 08:14 GdS - Chivu si gode il passaggio del turno e due frammenti di memoria futura
- 08:00 La serata delle prime volte e dei gesti tecnici implacabili: unire l'utile al dilettevole con la giusta applicazione
- 00:23 Venezia, Lella in conferenza: "L'Inter è forte, ci ha messi in difficoltà fisicamente e tecnicamente"
- 00:18 Venezia, Stroppa in conferenza: "Avevamo il freno a mano tirato. Stankovic? Spero che l'anno prossimo..."
- 00:00 Seria. Anzi, serissima
- 23:50 Inter-Venezia, la moviola - Di Marco perde lucidità dopo la svista sul contatto Venturi-Esposito. E grazia Sagrado
- 23:47 Bisseck in conferenza: "Le voci sul mio addio? Non penso al futuro. E se fossi Nagelsmann mi convocherei al Mondiale"
- 23:45 Tutti per Pio: la panchina dell'Inter festeggia Esposito e il suo gol mostrando i muscoli
- 23:42 Bisseck a ITV: "Inizio stagionale difficile per me, ma ho la fiducia di Chivu e so cosa può fare questa squadra"
- 23:40 Chivu in conferenza: "Frattesi può fare meglio, deve ritrovare fiducia. Attaccanti? A volte sbuca il caso, ma hanno numeri impressionanti"
- 23:36 Bisseck a SM: "Sono inca...to per il gol preso. Quando gioco da terzo posso aiutare anche davanti"
- 23:34 Spinaccé a ITV: "Pio Esposito è un ragazzo davvero speciale, mi rivedo in Thuram. Grato di giocare con loro"
- 23:31 Chivu a ITV: "Per me non esistono le rotazioni. Oggi non guardo il risultato, ma prova e atteggiamento"
- 23:28 Bovo a ITV: "Esordio a San Siro bellissimo. L'Under 23 ci aiuta a colmare il gap con la Prima squadra"
- 23:21 Cocchi a ITV: "Dimarco e Carlos due maestri del ruolo, posso rubargli qualche segreto"
- 23:21 Chivu a SM: "Sono felice per tutti, tante cose belle stasera. Frattesi ha avuto i minuti che meritava, e forse..."
- 23:15 Bonny al 90': "Siamo contenti per Diouf. Non ha avuto un inizio facile, ora sta dimostrando a tutti il suo vero valore"
- 23:13 Thuram al 90': "Giochiamo ogni torneo per andare più avanti possibile. Siamo 24 giocatori di alto livello"
- 23:04 Inter-Venezia, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:55 La prima in Coppa Italia è dolcissima per l'Inter: Venezia travolto 5-1, da Diouf a Esposito quante gioie per Chivu
- 22:55 Inter-Venezia, Triplice Fischio - Torna il Tikus, primo gol di Diouf: è manita, festa e quarto di finale
- 22:55 Rivivi la diretta! COPPA ITALIA, il POST PARTITA di INTER-VENEZIA: ANALISI e PAGELLE
- 22:51 Inter-Venezia, le pagelle - Chivu, solo notizie positive nella notte dei rientri e degli esperimenti: da Diouf a Thuram, fioccano i 7
- 21:58 Inter-Venezia, presenti quasi 45 mila spettatori al Meazza
- 21:05 Dolomiti Bellunesi-Inter U23, le pagelle - David peggiore in campo, in pochi convincono
- 20:38 Per l'Inter U23 arriva la prima sconfitta esterna stagionale: a Fontanafredda contro la Dolomiti Bellunesi finisce 1-0
- 20:36 Chivu: "Stasera la gara più importante, poi penseremo al Como. Devo dare fiducia a Luis Henrique e Diouf"
- 20:34 Thuram a ITV: "Siamo l'Inter, giocheremo al massimo ogni competizione. Io fondamentale? Lo siamo tutti e ventidue"
- 20:29 Il tifo lariano all'assalto di San Siro: saranno 5mila i tifosi del Como presenti sabato
- 20:25 Thuram a SM: "L'anno scorso con loro finì 1-0, serve una gara seria. Felici di avere Esposito"
- 20:25 Venezia, Duncan a SM: "L'Inter è fortissima a prescindere da chi gioca. Contento di tornare a San Siro"
- 20:14 Coppa Italia, Napoli avanti sudando: non basta al Cagliari il gol di Esposito, gli azzurri la spuntano ai rigori
- 20:00 Milan, Allegri: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi di finale. Poi interessa a tutti"
- 19:46 La FIFA prepara la rivoluzione del calciomercato: nei prossimi mesi può arrivare la riforma
- 19:32 Zola: "Difficile dire chi vincerà lo scudetto. Vorrei vedere molti più giovani come Pio Esposito"
- 19:17 Carboni delude in Atalanta-Genoa, De Rossi: "Non è facile dimostrare tutto subito, specie in 10"
- 19:03 Angelozzi, DS Cagliari: "Caprile seguito in Premier League. Sebastiano Esposito può diventare come Pio"
- 18:48 Varane: "Como progetto fantastico e speciale. Volevo giocare, ma sto conoscendo l'altro lato del calcio"
- 18:34 Napoli, Manna: "Passeremo sicuramente il turno. Lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni"
- 18:20 Pavoletti agrodolce con Seba Esposito: "Giocatore forte. Lo stiamo coccolando ma gli tiriamo anche le orecchie"
- 18:05 Palladino non si nasconde: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. È l'obiettivo di tutta l'Atalanta"
- 17:50 Coppa Italia, poker dell'Atalanta sul Genoa di De Rossi: Palladino se la vedrà con la Juventus