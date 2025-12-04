Edoardo Germani, promotore di pugilato con la sua The Art of Fighting, ha espresso al Corriere della Sera il proprio desiderio per quel che riguarda il futuro della boxe. "Un domani arriveremo a riempire San Siro", ha detto dopo aver registrato l'entusiasmo crescente degli ultimi anni. La nobile arte non si vede a San Siro dal 1961 per il match Loi-Ortiz davanti a 80mila spettatori.

"San Siro un sogno? Sì, è un sogno. Ma la realtà può essere molto più grande di quella attuale. Noi nel giro di due anni contiamo di passare dal Palalido al Forum. Con Morello e altri pugili facciamo sold-out da oltre 5 mila spettatori con largo anticipo, quindi il pubblico c’è, come ci sono personaggi trainanti. E sabato faremo la nostra prima riunione a Roma, al PalaTiziano ".