Parte la nuova campagna di Natale dell'Inter, denominata "Home Never Alone" per celebrare, come da comunicato del club, "il valore universale della famiglia e dell’inclusione, parte integrante dell’identità nerazzurra e che a Natale assume un significato ancora più speciale.
Il concept parte col video prodotto da Inter Media House in cui sono protagonisti Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Alessandro Bastoni e Ange-Yoan Bonny, le Inter Women Marie Detruyer e Cecilía Rán Rúnarsdóttir, la Legend Giuseppe Bergomi e gli Inter Friends Ernst Knam, Eddy Veerus e Korlan Madi.
Ci saranno anche una serie di contenuti speciali, che verranno svelati nelle prossime settimane, dedicati a presentare nuovi membri di questa famiglia e come da tradizione una collezione di prodotti con uno speciale design dedicato alle Vacanze Invernali: il tradizionale maglione, la felpa, le calze e il berretto, e alcuni accessori per la decorazione della casa.
Autore: FcInterNews Redazione
