Pagelle più che positive per l'Inter oggi su Tuttosport. Sufficiente la prova di Martinez, qualche errore in impostazione ma non fatica più di tanto. In difesa bene Bisseck, 6,5, straripante a livello fisico e protagonista già sul primo gol. Stesso voto per De Vrij, attentissimo. Voto 6 a Carlos Augusto, serata un po' mesta per il brasiliano.

Fioccano i buoni voti in mediana, a partire dal 7 a Diouf, tante azioni pericolose oltre al gol. Stesso voto per Frattesi, che va vicino al gol due volte e altrettante serve un assist ai compagni. Bene anche Zielinski, 6,5 e Mkhitaryan dalla panchina che prende lo stesso voto e mette lo zampino in due reti. Sufficienti Sucic e Luis Henrique, che però non incanta e spreca una chance davanti a Grandi. Voto 6 anche a Cocchi, mentre Bovo e Spinaccé risultano ingiudicabili.

Davanti 7,5 a Thuram, che mescola una doppietta a una prestazione eccellente. Il connazionale Bonny si "ferma" a 6,5, segnando pure. Voto 7 per Esposito, a bersaglio con un "golazo". Pagella da 7 anche per Chivu, a cui riescono tutte le mosse.