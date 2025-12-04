"Che bella sensazione tornare in campo con i miei compagni. Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Con piu forza e motivazione che mai". E' il messaggio postato da Josep Martinez su Instagram dopo essere tornato a giocare dal 1' ieri negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia, partita vinta 5-1 dall'Inter col portiere spagnolo tra i pali.