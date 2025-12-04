Eccolo il gol tanto atteso a San Siro. Dopo aver timbrato con la maglia della Nazionale, Pio Esposito ha segnato nello stadio di casa anche con l'Inter. E che gol: una botta terrificante da fuori area al volo finita all'angolino basso.

Il giovane attaccante nerazzurro è quindi andato a referto in stagione già in ogni competizione con il club: gol in A, Champions e Coppa Italia. "Un traguardo assai atteso da queste parti dopo i primi squilli a Cagliari e Bruxelles. A questo punto, non c’è interista che non pensi di vederne decine e decine negli anni a venire - si legge -. Il giovane leone di Chivu aveva, comunque, fatto una prova generale qui in Nazionale contro la Norvegia, ma quella rete è poi risultata effimera, perfino illusoria, vista la successiva invasione vichinga. Questo destro radente da fuori area, invece, fa tutt’altro effetto, anche se l’avversario era troppo tenero per essere vero: il Venezia, con testa solo nella lotta per la promozione in Serie A, si è presentato pieno zeppo di riserve e si è consegnato mani e piedi ai nerazzurri".

