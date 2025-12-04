L'Inter Under 23 ieri è caduta sul campo della Dolomiti Bellunesi per effetto di un gol di Louis Agosti. Che, al termine della partita valida per la 14esima giornata di Serie C, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento, non solo per il gol, ma per la prova in generale - le sue parole -. Era una gara difficile contro una squadra forte. Anche noi, però, siamo forti. Abbiamo giocato tutti molto bene. Il gol? Very good. Quando ho visto arrivare il pallone, non ci ho pensato due volte: ho calciato, sperando di centrare il bersaglio. E così è stato. Sono felice anche perché in tribuna c’era mio cugino".