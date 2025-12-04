L'Inter domina e batte 5-1 il Venezia negli ottavi di Coppa Italia. Tanti bei voti per i nerazzurri sul Corriere dello Sport, con Sucic unico bocciato.

Chivu (all.) 7 Rivoluziona l’undici titolare e riceve le risposte che sperava da chi finora ha giocato meno.

J. Martinez 6 Fisiologicamente arrugginito, soprattutto quando deve far partire l’azione, dopo due mesi fuori dal campo. Sul gol subito è però tradito dalla deviazione di Carlos Augusto.

Bisseck 6 L’autorevolezza con cui tratta il pallone e si muove in fase di non possesso sono ulteriore conferma di come Chivu sia riuscito a dargli nuova linfa.

De Vrij 6 Torna in campo dopo un mese in naftalina per 90’ di ordinaria amministrazione.

Carlos Augusto 6 Torna a sinistra per una boccata d’ossigeno dopo due gare da sacrificato a destra. La chiusura disperata sul tiro di Sagrado finisce per mettere fuori causa Martinez.

Diouf 7 Prima da titolare in nerazzurro da adattato a piede invertito bagnata da un gol che si è costruito da solo. Il modo migliore per dare una spallata alla diffidenza sul suo conto.

Frattesi 6,5 Suo il primo squillo della serata al 17’ dopo un bel numero in area, poco prima dell’assist per Diouf. Nella ripresa manda in rete anche Thuram con un cross preciso dalla destra.

Zielinski 6,5 Torna per una notte in una posizione di campo in cui fatica a esaltarsi. Si cala comunque nel contesto e scippa a Duncan la palla che porta al gol di Thuram.

Mkhitaryan (1’ st) 6,5 Il rientro dell’armeno si aggiunge alle note liete di serata. Dà il suo contributo per il secondo gol di Thuram e per quello di Bonny.

Sucic 5,5 Saltato come un birillo da Sagrado nell’azione del gol del Venezia.

Bovo (34’ st) sv

Luis Henrique 6 Prima di ieri aveva giocato dal 1’ soltanto tre volte lontano da San Siro. Entra in partita dopo mezz’ora di torpore finalmente collezionando un dribbling. Sfiora anche il gol a inizio ripresa.

Cocchi (15’ st) 6 Notte speciale per lui con l’esordio in prima squadra.

P. Esposito 7 L’attesa per il primo gol al Meazza è stata ben ripagata: porterà per sempre nel cuore il fendente dalla media distanza che ha trafitto Grandi.

Spinaccè (34’ st) sv

Thuram 7,5 Scaraventa in rete il pallone del terzo gol e torna a esultare dopo due mesi e mezzo. Il lungo calvario dell’infortunio è definitivamente alle spalle. Bissa di testa prima dell’ora di gioco.

Bonny (15’ st) 7 Mezz’ora di rodaggio dopo aver smaltito la sindrome influenzale degli ultimi giorni impreziosita dalla mina all’incrocio sullo scarico dell’armeno.