Voti alti, sebbene non altissimi considerato il 5-1 finale: la Gazzetta dello Sport, evidentemente, si tiene bassa in considerazione del livello dell'avversario.

Il migliore è Thuram (7), autore di una doppietta: "Aveva due obiettivi: migliorare la condizione e azzerare l’attesa per il gol che mancava dal 17 settembre. Cin cin, le reti sono addirittura due".

Stesso voto per Esposito, al suo primo centro a San Siro in maglia nerazzurra: "Frusta il pallone e mostra i muscoli per la prima rete a San Siro con l’Inter. Ora ha segnato in tutti i tornei".

Sorprendente il 7 a Frattesi: "Vispo e volenteroso: in due casi danza nell’area del Venezia promettendo magie. E piazza due passaggi vincenti. E’ in ripresa".

Meritato il 7 per Diouf: "Bastava aspettarne l’inserimento: ha il motore e le qualità giusti. All’esordio da titolare segna con il piede debole, il destro".

6,5 per Zielinski, Mkhitaryan e Bonny; sufficienti Martinez, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic e Cocchi. Senza voto Spinaccè e Bovo.

Chivu 6,5: "Si rilassa davanti alla tavola degustando qualche ingrediente pepato: Diouf largo a destra è un’opzione da approfondire anche nelle cene stellate".