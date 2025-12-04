Intervistato da SportMediaset, Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha dedicato parole di grande stima al suo ex tecnico Cristian Chivu, oggi all’Inter.

“Con noi è stato bravissimo, è una grandissima persona. Se era pronto per una big o meno lo saprà lui (ride, ndr), ma qua ha fatto molto bene”.

Alla domanda sul paragone tra Chivu e Cuesta, Pellegrino ha chiarito le differenze:

“Non tanto. Sono grandissime persone entrambe, ma sono molto diversi sul lavoro, sia sull'aspetto tattico, sia su quello personale”, ha concluso.